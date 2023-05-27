В Башкортостане проведут профилактическую операцию «Лес»

Штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 20 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей. Кроме того, взимается ущерб за каждое срубленное дерево.