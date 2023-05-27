В Башкортостане проведут профилактическую операцию «Лес»

Posted 27 мая 11:23
Published 27 мая 11:23
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Цель мероприятия — пресечение и предотвращение незаконной рубки лесных насаждений и добычи общераспространенных полезных ископаемых, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.
В операции примут участие специалисты территориальных подразделений министерства внутренних дел по РБ, управления ГИБДД, Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники региона, министерства экологии и природопользования республики, а также общественные лесные инспектора, казачьи общества и иные общественные организации.
Отметим, что незаконная рубка деревьев, кустарников и лиан может повлечь за собой как уголовную (вплоть до лишения свободы сроком до семи лет), так и административную ответственность.
Штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 20 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей. Кроме того, взимается ущерб за каждое срубленное дерево.
Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.