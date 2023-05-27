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Posted 27 мая 11:23

Published 27 мая 11:23

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

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В Башкортостане проведут профилактическую операцию «Лес»

27 мая 2023, 11:23
Фото: 1MI
Оперативно-профилактическая операция «Лес» стартует 29 мая и продлится до 11 июня текущего года в Башкортостане в ходе реализации нацпроекта «Экология».

Цель мероприятия — пресечение и предотвращение незаконной рубки лесных насаждений и добычи общераспространенных полезных ископаемых, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

В операции примут участие специалисты территориальных подразделений министерства внутренних дел по РБ, управления ГИБДД, Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники региона, министерства экологии и природопользования республики, а также общественные лесные инспектора, казачьи общества и иные общественные организации.

Отметим, что незаконная рубка деревьев, кустарников и лиан может повлечь за собой как уголовную (вплоть до лишения свободы сроком до семи лет), так и административную ответственность.

Штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 20 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей. Кроме того, взимается ущерб за каждое срубленное дерево.

Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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