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В Башкирии с начала года выявили 33 случая заболевания крайне заразной инфекцией

27 мая 2023, 10:22
Фото: 1MI

В Башкирии с начала 2023 года 30 детей заболели коклюшем

Коклюшем с начала этого года в республике заболели 33 человека, из которых 30, годом ранее в Башкирии в тот же период не было выявлено случаев заболевания, сообщает Роспотребнадзор.

В Башкирии в течение четырёх месяцев коклюшем заболели 33 человека, подавляющее большинство которых, 30 человек, — дети. По данным статистики, за тот же период годом ранее в республике не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. За весь 2022 год в Башкирии коклюшем заразилось восемь человек.

Как сообщает в ведомстве, заболевание является крайне заразным и с легкостью может поражать людей любой возрастной группы, однако наибольшую опасность коклюш представляет для детей. Основные симптомы: сухой кашель, насморк, головная боль, рвота. судороги, а также опасные по последствиям приступы апноэ и носовые кровотечения. Помимо этого коклюш может спровоцировать осложнения на легкие, кишечник, мозг и другие органы.

В целом по России за учетный период выявлено 2 566 случаев коклюша, или 1,76 на 100 тысяч жителей. Самая высокая заболеваемость зарегистрирована в Забайкальском крае — 11,35 на 100 тысяч человек. Также в красной зоне находятся Липецкая область (7,76), Краснодарский край (5,17), Воронежская область (4,92) и Москва (4,11).

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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Новости Башкирии
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