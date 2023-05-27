В Башкирии с начала года выявили 33 случая заболевания крайне заразной инфекцией

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В Башкирии в течение четырёх месяцев коклюшем заболели 33 человека, подавляющее большинство которых, 30 человек, — дети. По данным статистики, за тот же период годом ранее в республике не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. За весь 2022 год в Башкирии коклюшем заразилось восемь человек.
Как сообщает в ведомстве, заболевание является крайне заразным и с легкостью может поражать людей любой возрастной группы, однако наибольшую опасность коклюш представляет для детей. Основные симптомы: сухой кашель, насморк, головная боль, рвота. судороги, а также опасные по последствиям приступы апноэ и носовые кровотечения. Помимо этого коклюш может спровоцировать осложнения на легкие, кишечник, мозг и другие органы.
В целом по России за учетный период выявлено 2 566 случаев коклюша, или 1,76 на 100 тысяч жителей. Самая высокая заболеваемость зарегистрирована в Забайкальском крае — 11,35 на 100 тысяч человек. Также в красной зоне находятся Липецкая область (7,76), Краснодарский край (5,17), Воронежская область (4,92) и Москва (4,11).