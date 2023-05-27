В Башкирии с начала года выявили 33 случая заболевания крайне заразной инфекцией

В Башкирии в течение четырёх месяцев коклюшем заболели 33 человека, подавляющее большинство которых, 30 человек, — дети. По данным статистики, за тот же период годом ранее в республике не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. За весь 2022 год в Башкирии коклюшем заразилось восемь человек.