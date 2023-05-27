В Альшеевском районе Башкирии запустят систему очистки воды по нацпроекту

Сегодня доля жителей Башкирии, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составляет 88,9 процента, городского населения — 98,3 процента. По данным минЖКХ, в 2023 году будут введены в эксплуатацию ещё 7 объектов помимо раевского. Строятся системы очистки воды в Бирске, системы водоснабжения сел Бурибай, Мраково и деревни Сергеевка, водоводы в поселке Цветы Башкирии в Уфе, в селе Новонагаево, водовод от Туймазов до села Райманово.