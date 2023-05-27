В Альшеевском районе Башкирии запустят систему очистки воды по нацпроекту

Posted 27 мая 09:21
Published 27 мая 09:21
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Проект в Альшеевском районе предусматривал замену насосного оборудования в водозаборных скважинах, строительство станции очистки воды комплектной производительностью 8 тысяч кубометров ежесуточно и насосной станции, двух резервуаров чистой воды объёмом по 100 кубов, а также новой водопроводной и канализационной сети.
— Сейчас на объекте реализован на 94 процента, заканчивается монтаж модуля бактерицидной установки и слаботочных систем. После ввода объекта в эксплуатацию 13 288 жителей сельского поселения Раевский сельсовет будут обеспечены качественной питьевой водой, соответствующей нормативам. Предполагаем запустить систему этой осенью, — прокомментировала замдиректора Проектной дирекции Минстроя России Татьяна Волкова.
Сегодня доля жителей Башкирии, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составляет 88,9 процента, городского населения — 98,3 процента. По данным минЖКХ, в 2023 году будут введены в эксплуатацию ещё 7 объектов помимо раевского. Строятся системы очистки воды в Бирске, системы водоснабжения сел Бурибай, Мраково и деревни Сергеевка, водоводы в поселке Цветы Башкирии в Уфе, в селе Новонагаево, водовод от Туймазов до села Райманово.