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Posted 27 мая 09:21

Published 27 мая 09:21

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

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В Альшеевском районе Башкирии запустят систему очистки воды по нацпроекту

27 мая 2023, 09:21
Фото: 1MI
В селе Раевский заканчивается строительство 10-го объекта питьевого водоснабжения, запущенного в Башкирии в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ РБ.

Проект в Альшеевском районе предусматривал замену насосного оборудования в водозаборных скважинах, строительство станции очистки воды комплектной производительностью 8 тысяч кубометров ежесуточно и насосной станции, двух резервуаров чистой воды объёмом по 100 кубов, а также новой водопроводной и канализационной сети.

— Сейчас на объекте реализован на 94 процента, заканчивается монтаж модуля бактерицидной установки и слаботочных систем. После ввода объекта в эксплуатацию 13 288 жителей сельского поселения Раевский сельсовет будут обеспечены качественной питьевой водой, соответствующей нормативам. Предполагаем запустить систему этой осенью, — прокомментировала замдиректора Проектной дирекции Минстроя России Татьяна Волкова.

Сегодня доля жителей Башкирии, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составляет 88,9 процента, городского населения — 98,3 процента. По данным минЖКХ, в 2023 году будут введены в эксплуатацию ещё 7 объектов помимо раевского. Строятся системы очистки воды в Бирске, системы водоснабжения сел Бурибай, Мраково и деревни Сергеевка, водоводы в поселке Цветы Башкирии в Уфе, в селе Новонагаево, водовод от Туймазов до села Райманово.

#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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