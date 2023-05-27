Сотрудники МВД задержали подростка, забравшего у пенсионеров Башкирии 1,4 млн рублей

Подросток сознался в содеянном. По его словам, он совершил шесть актов мошенничества на территории Башкирии, а общая сумма ущерба превысила 1,4 млн рублей. Пр этом обвиняемый забирал лишь небольшую часть от тех средств, что получал от потерпевших. Остальное он переводил на различные счета. В настоящий момент подросток находится под арестом.