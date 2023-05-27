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Сотрудники МВД задержали подростка, забравшего у пенсионеров Башкирии 1,4 млн рублей

27 мая 2023, 12:17
17-летний юноша исполнял роль курьера в преступной схеме «ваш родственник попал в ДТП». Он сознался в шести эпизодах мошенничества на сумму свыше 1,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по РБ

Несовершеннолетнего юношу, исполнявшего роль курьера в мошеннической схеме «ваш родственник попал в ДТП» задержали в Ижевске. Ранее подросток, действуя по схеме, забирал денежные средства у жителей Уфы и Чишминского района.

Сообщается, что обманутые жители республики обратились в полицию феврале–апреле этого года. Оперативники изучили видеозаписи с мест преступлений и установили личность и местонахождение подозреваемого. Позднее он был задержан в столице Удмуртии.

Подросток сознался в содеянном. По его словам, он совершил шесть актов мошенничества на территории Башкирии, а общая сумма ущерба превысила 1,4 млн рублей. Пр этом обвиняемый забирал лишь небольшую часть от тех средств, что получал от потерпевших. Остальное он переводил на различные счета. В настоящий момент подросток находится под арестом.

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#Новости Башкирии#Общество#Происшествия#Азамат Нухов
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