Сотрудники МВД задержали подростка, забравшего у пенсионеров Башкирии 1,4 млн рублей

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Несовершеннолетнего юношу, исполнявшего роль курьера в мошеннической схеме «ваш родственник попал в ДТП» задержали в Ижевске. Ранее подросток, действуя по схеме, забирал денежные средства у жителей Уфы и Чишминского района.
Сообщается, что обманутые жители республики обратились в полицию феврале–апреле этого года. Оперативники изучили видеозаписи с мест преступлений и установили личность и местонахождение подозреваемого. Позднее он был задержан в столице Удмуртии.
Подросток сознался в содеянном. По его словам, он совершил шесть актов мошенничества на территории Башкирии, а общая сумма ущерба превысила 1,4 млн рублей. Пр этом обвиняемый забирал лишь небольшую часть от тех средств, что получал от потерпевших. Остальное он переводил на различные счета. В настоящий момент подросток находится под арестом.