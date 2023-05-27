На концерте в Башкирии Олегу Газманову сделали необычный подарок

Так, в соцсетях певец поблагодарил за теплый прием всех, кто побывал ранее на его концерте. Особенно Газманов выделили главу городской администрации. По его словам, появление сити-менеджера на концерте для всех стало неожиданностью. Рустем Газизов, в свою очередь, вручил музыканту несколько банок меда, казы — колбасу из конины и премиальную водку. Певец оказался тронут таким гостепреимством.