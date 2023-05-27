На концерте в Башкирии Олегу Газманову сделали необычный подарок

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Певец Олег Газманов выступил с концертом в городе Стерлитамак, где мэр города Рустем Газизов в качестве подарка преподнес ему набор гостинцев с национальным колоритом.
Так, в соцсетях певец поблагодарил за теплый прием всех, кто побывал ранее на его концерте. Особенно Газманов выделили главу городской администрации. По его словам, появление сити-менеджера на концерте для всех стало неожиданностью. Рустем Газизов, в свою очередь, вручил музыканту несколько банок меда, казы — колбасу из конины и премиальную водку. Певец оказался тронут таким гостепреимством.
— Дорогие друзья, спасибо за такой мощный, горячий приём на вчерашнем концерте в Стерлитамаке. И спасибо Рустему Газизову, главе администрации города, который пришел на концерт (я, кстати, не знал, что он будет на концерте) и сделал вот такой подарок. Особенно за казы спасибо, я это люблю», — сказал Газманов на видео
Напомним, ранее музыкант побывал в городе Соль-Илецк, известным своими солеными озерами, о чем рассказал в соцсетях, опубликовав видео, снятое у одного из водоемов. На кадрах музыкант сделал глоток воды из озера, чем серьезно разочаровал фанатов.