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Глава Башкирии назвал один из своих любимых праздников

27 мая 2023, 12:05
Фото: Радий Хабиров/ Telegram

Глава Башкирии побывал на праздновании Сабантуя в Абзелиловском районе

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал 27 мая на своих страницах в социальных сетях о поездке в Абзелиловский район.

Глава Башкирии побывал на Сабантуе в Абзелиловском районе республики. По его словам, на празднике собрались не только жители муниципалитета, но и гости из других районов и городов Башкирии.

Хабиров также поприветствовал участников и гостей инвестиционного сабантуя «Зауралье» и выразил надежду, что там состоялись плодотворные встречи. Руководитель региона отметил, что праздник плуга — это возможность отметить достижения передовиков в сфере сельского хозяйства.

— Для нас, башкир, Сабантуй — один из любимых праздников. На празднике плуга мы чествуем передовиков сельского хозяйства. Благодарим за успешное завершение посевной, — прокомментировал Хабиров.
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#Новости Башкирии#Общество#Город
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