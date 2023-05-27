Глава Башкирии назвал один из своих любимых праздников

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Глава Башкирии побывал на Сабантуе в Абзелиловском районе республики. По его словам, на празднике собрались не только жители муниципалитета, но и гости из других районов и городов Башкирии.
Хабиров также поприветствовал участников и гостей инвестиционного сабантуя «Зауралье» и выразил надежду, что там состоялись плодотворные встречи. Руководитель региона отметил, что праздник плуга — это возможность отметить достижения передовиков в сфере сельского хозяйства.
— Для нас, башкир, Сабантуй — один из любимых праздников. На празднике плуга мы чествуем передовиков сельского хозяйства. Благодарим за успешное завершение посевной, — прокомментировал Хабиров.