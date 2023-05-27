Двое несовершеннолетних погибли на водоемах Башкирии на этой неделе

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
За одну неделю в водоемах Башкирии утонуло двое детей. Так, в пятницу, 26 мая, в микрорайоне Сипайлово в Уфе утонул 16-летний подросток, а в четверг, 25 мая, 11-летний мальчик утонул реке Стерля в Стерлитамакском районе.
Примечательно, что по информации УГЗ Уфы, 16-летний подросток отдыхал на берегу реки в компании сверстников. Когда тот начал тонуть, его товарищи стали звать на помощь рыбаков, находившихся в лодке неподалёку, однако те их просьбы проигнорировали.
Всего с начала года в регионе произошло четыре факта гибели детей на воде. Родителям рекомендуется провести с детьми разъяснительные беседы, акцентировав внимание на том, что нельзя отдыхать в необорудованных местах и посещать водоёмы без сопровождения взрослых.