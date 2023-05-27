Двое несовершеннолетних погибли на водоемах Башкирии на этой неделе

Всего с начала года в регионе произошло четыре факта гибели детей на воде. Родителям рекомендуется провести с детьми разъяснительные беседы, акцентировав внимание на том, что нельзя отдыхать в необорудованных местах и посещать водоёмы без сопровождения взрослых.