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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

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Жители Башкирии не смогли вылететь из Уфы в Москву: что говорят пассажиры и аэропорт

26 мая 2023, 12:05
Фото: 1MI
Сегодняшний рейс Уфа-Москва задерживается уже на час, сообщает источник Mkset.

Сегодня, 26 мая, из-за обнаруженной на борту самолета неполадки задерживается рейс Уфа-Москва. Как сообщил Mkset источник, знакомый с ситуацией, посадка пассажиров в самолет состоялась, однако спустя время им объявили о некой неполадке и отправили из самолета в зал ожидания.

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Уфы, вылет рейса должен был состояться еще в 15:50, однако был перенесен на 17:30.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что вылет задерживается по техническим причинам, информация будет доступна на онлайн-табло.

Mkset также направил запрос в авиакомпанию Utair.

#Элина Сайфранова
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