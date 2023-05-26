Жители Башкирии не смогли вылететь из Уфы в Москву: что говорят пассажиры и аэропорт

Сегодня, 26 мая, из-за обнаруженной на борту самолета неполадки задерживается рейс Уфа-Москва. Как сообщил Mkset источник, знакомый с ситуацией, посадка пассажиров в самолет состоялась, однако спустя время им объявили о некой неполадке и отправили из самолета в зал ожидания.