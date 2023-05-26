В Уфе рыбаки отказались спасать тонувшего в реке подростка

В УГЗ Уфы напоминают о соблюдении правил поведения на воде. Крайне не рекомендуется купаться в не предназначенных для этого местах, особенно в том случае, если они малолюдные и труднодоступные. Родителям рекомендуется провести с детьми разъяснительные беседы, акцентировав внимание на том, что нельзя отдыхать в необорудованных местах и посещать водоёмы без сопровождения взрослых.