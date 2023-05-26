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В Уфе рыбаки отказались спасать тонувшего в реке подростка

26 мая 2023, 13:31
Фото: 1MI

В Уфе в реке утонул подросток, которого отказались спасать рыбаки

Тело погибшего, найденное на глубине около трех метров, вытащили из воды спасатели, сообщает УГЗ Уфы

Подросток 2006 года рождения утонул сегодня близ третьего Сипайловского карьера. По словам отдыхавших близ водоема товарищей погибшего, он начал тонуть, зайдя на глубину. Заметив это, они стали звать на помощь рыбаков.

Сообщается, рыбаки якобы были в лодке в нескольких десятках метров от тонущего, при этом они проигнорировали крики о помощи. Несовершеннолетний погиб. Тело водолазы обнаружили на глубине около 3 метров в 25 метрах от берега.

В УГЗ Уфы напоминают о соблюдении правил поведения на воде. Крайне не рекомендуется купаться в не предназначенных для этого местах, особенно в том случае, если они малолюдные и труднодоступные. Родителям рекомендуется провести с детьми разъяснительные беседы, акцентировав внимание на том, что нельзя отдыхать в необорудованных местах и посещать водоёмы без сопровождения взрослых.

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Происшествия#Город
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