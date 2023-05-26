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В Уфе прокуратура начала проверку ДТП с двумя автобусами и пострадавшим ребенком

26 мая 2023, 10:21
Фото: ГИБДД РБ
ДТП произошло сегодня около полудня на улице Первомайской. В результате столкновения двух автобусов пострадала 9-летняя девочка, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Прокуратура Башкирии начала проверку после ДТП на улице Первомайской в Уфе, в котором пострадала 9-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства РБ.

Напомним, что сегодня около полудня столкнулись два пассажирских автобуса. После столкновения один ПАЗ протаранил ограждение и наехал а припаркованные рядом автомобили. 

Так, на место происшествия выезжал прокурор Калининского района Уфы. В рамках самой проверки будет дана оценка деятельности организация-перевозчиков, а также действиям уполномоченных органов, ответственных за содержание участка дороги, на котором произошло столкновение. 

Пострадал ребенок: в Уфе два автобуса не поделили дорогу
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#Элина Сайфранова#Прокуратура#ДТП
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