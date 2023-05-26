В Уфе прокуратура начала проверку ДТП с двумя автобусами и пострадавшим ребенком

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Прокуратура Башкирии начала проверку после ДТП на улице Первомайской в Уфе, в котором пострадала 9-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства РБ.
Напомним, что сегодня около полудня столкнулись два пассажирских автобуса. После столкновения один ПАЗ протаранил ограждение и наехал а припаркованные рядом автомобили.
Так, на место происшествия выезжал прокурор Калининского района Уфы. В рамках самой проверки будет дана оценка деятельности организация-перевозчиков, а также действиям уполномоченных органов, ответственных за содержание участка дороги, на котором произошло столкновение.