В Уфе началась реконструкция сквера за 64 миллиона рублей

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В Уфе началась реконструкция сквера Михалева за 64 миллиона рублей. Как сообщает глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников, в оформлении и в общем функционале сквера будет прослеживаться хоккейная тематика.
— Цветовая гамма сквера будет включать в себя холодные тона. Оборудование и рисунок покрытия на детской площадке предполагают динамичные и подвижные игры, которые также станут вкладом в общую спортивную направленность идеи, — Сергей Плотников.
Известно также, что на территории сквера будет установлено освещение и система видеонаблюдения.
Напомним, что тендер на благоустройство прилегающего к Дворце спорта сквера Михалева получило ООО «Уралагротехсервис». По данным Спарк-Интерфакс, компания была зарегистрирована в Уфе 25 лет назад, ее бенефициаром и руководителем является Зарипов Расим Миннифаритович. Отрасль компании — производство прочих отделочных и завершающих работ.
Так, в 2023 году администрация Уфы также заключила с компанией два контракта на благоустройство озера Теплое и прилегающих к озеру и улице Мушникова территорий в микрорайоне Инорс. Общая сумма госконтрактов составила 295,5 миллиона рублей.
Среди послужного списка госконтрактов у «Уралагротехсервиса» также работы по благоустройству территории на Советской площади за 94,4 миллиона рублей в 2022 году. Контракт был прекращен 11 января этого года.
Кроме того, в 2022 году «Уралагротехсервис» за 218, 8 миллиона рублей благоустраивал Демский парк, который в межсезонье оказался затоплен талыми водами. Тогда балансодержатель парка заявлял, что причина подтоплений в болотистой местности, на которой расположен парк.