В Уфе началась реконструкция сквера за 64 миллиона рублей

Кроме того, в 2022 году «Уралагротехсервис» за 218, 8 миллиона рублей благоустраивал Демский парк, который в межсезонье оказался затоплен талыми водами. Тогда балансодержатель парка заявлял, что причина подтоплений в болотистой местности, на которой расположен парк.