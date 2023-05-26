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В Уфе началась реконструкция сквера за 64 миллиона рублей

26 мая 2023, 07:13
Фото: мэрия Уфы

В Уфе началась реконструкция сквера Михалева за 64 миллиона рублей

Речь идет о реконструкции сквера Михалева, которая должна быть завершена до октября 2023 года. Работы будет выполнит компания, которая ранее благоустраивала Демский парк и Советскую площадь.

В Уфе началась реконструкция сквера Михалева за 64 миллиона рублей. Как сообщает глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников, в оформлении и в общем функционале сквера будет прослеживаться хоккейная тематика.

— Цветовая гамма сквера будет включать в себя холодные тона. Оборудование и рисунок покрытия на детской площадке предполагают динамичные и подвижные игры, которые также станут вкладом в общую спортивную направленность идеи, — Сергей Плотников.

Известно также, что на территории сквера будет установлено освещение и система видеонаблюдения.

Напомним, что тендер на благоустройство прилегающего к Дворце спорта сквера Михалева получило ООО «Уралагротехсервис». По данным Спарк-Интерфакс, компания была зарегистрирована в Уфе 25 лет назад, ее бенефициаром и руководителем является Зарипов Расим Миннифаритович. Отрасль компании — производство прочих отделочных и завершающих работ.

Так, в 2023 году администрация Уфы также заключила с компанией два контракта на благоустройство озера Теплое и прилегающих к озеру и улице Мушникова территорий в микрорайоне Инорс. Общая сумма госконтрактов составила 295,5 миллиона рублей.

Среди послужного списка госконтрактов у «Уралагротехсервиса» также работы по благоустройству территории на Советской площади за 94,4 миллиона рублей в 2022 году. Контракт был прекращен 11 января этого года.

Кроме того, в 2022 году «Уралагротехсервис» за 218, 8 миллиона рублей благоустраивал Демский парк, который в межсезонье оказался затоплен талыми водами. Тогда балансодержатель парка заявлял, что причина подтоплений в болотистой местности, на которой расположен парк.

#Элина Сайфранова
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