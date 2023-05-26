В Уфе на два дня приостановят движение троллейбусов №13 и №22

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Как сообщили в мэрии, приостановка связана с с необходимостью отключения контактной сети на улице Города Галле между Рихарда Зорге и проспектом Октября, где в настоящее время ремонтируют дороги.
Напомним, ранее троллейбус в Уфе стал причиной пробки, образовавшейся на проспекте Октября. Как сообщили Mkset в пресс-службе мэрии Уфы, светофор повредил троллейбус, у которого по ходу движения отлетели штанговые токоприёмники.