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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

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В Уфе на два дня приостановят движение троллейбусов №13 и №22

26 мая 2023, 12:42
Фото: 1MI
Движение троллейбусов по данным маршрутам будет приостановлено с с 7:00 27 мая до 20:00 28 мая, сообщили в пресс-службе администрации Уфы

Как сообщили в мэрии, приостановка связана с с необходимостью отключения контактной сети на улице Города Галле между Рихарда Зорге и проспектом Октября, где в настоящее время ремонтируют дороги.

Напомним, ранее троллейбус в Уфе стал причиной пробки, образовавшейся на проспекте Октября. Как сообщили Mkset в пресс-службе мэрии Уфы, светофор повредил троллейбус, у которого по ходу движения отлетели штанговые токоприёмники.

#Азамат Нухов#Общество#Город#Новости Уфы
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