В Уфе движение транспорта по улице Российской будет частично ограничено до 31 октября

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
В Уфе на пять месяцев ограничат транспортное движение по крайней правой полосе от жилого дома № 98/1 до № 108 на улице Российской. Ограничения продлятся в течение пяти месяцев — до 31 октября.
Как пояснили в городской администрации, ограничения связаны с модернизацией участка тепломагистрали №30 ограничат движение транспорта. В рамках работ планируется заменить почти 340 погонных метров сетей для повышения надежности теплоснабжения потребителей.