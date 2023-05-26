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Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

В Уфе движение транспорта по улице Российской будет частично ограничено до 31 октября

26 мая 2023, 15:25
Транспортное движение по крайней правой полосе от жилого дома № 98/1 до № 108 на улице Российской, сообщает пресс-служба администрации Уфы

В Уфе на пять месяцев ограничат транспортное движение по крайней правой полосе от жилого дома № 98/1 до № 108 на улице Российской. Ограничения продлятся в течение пяти месяцев — до 31 октября.

Как пояснили в городской администрации, ограничения связаны с модернизацией участка тепломагистрали №30 ограничат движение транспорта. В рамках работ планируется заменить почти 340 погонных метров сетей для повышения надежности теплоснабжения потребителей.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Город
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