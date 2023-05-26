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В Уфе до 15 сентября закроют дорогу в центре города

26 мая 2023, 04:09
Фото: 1MI

В Уфе из-за крупного ремонта ограничили движение по улице Гоголя до 15 сентября

Перекрытие центральной улицы продлится до 15 сентября и связано с крупным ремонтом теплосети, сообщили в мэрии.

В Уфе вводится ограничение на улице Гоголя, а именно на участке от Свердлова, 90 до улицы Пушкина. Как сообщили в мэрии города, ограничение продлится до 15 сентября и связано с ремонтом участка теплосети ТМ-53. 

Отмечается, что схема движения общественного транспорта также будет изменена. 

Фото: мэрия Уфы

В администрации попросили отнестись к введению ограничения с понимаем, так как без этого невозможно провести ремонт инженерных сетей.

#Элина Сайфранова
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