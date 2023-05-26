В Уфе до 15 сентября закроют дорогу в центре города

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
В Уфе вводится ограничение на улице Гоголя, а именно на участке от Свердлова, 90 до улицы Пушкина. Как сообщили в мэрии города, ограничение продлится до 15 сентября и связано с ремонтом участка теплосети ТМ-53.
Отмечается, что схема движения общественного транспорта также будет изменена.
В администрации попросили отнестись к введению ограничения с понимаем, так как без этого невозможно провести ремонт инженерных сетей.