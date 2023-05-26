В Уфе без вести пропавшую школьницу нашли в странном месте

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В Уфе завершились поиски без вести пропавшей 13-летней школьницы. Как сообщили в пресс-службе МВД РБ, девочка была найдена живой на территории лесопосадки около улицы Чудинова.
Обнаружили девочку волонтеры и сотрудники полиции. На данный момент правоохранители устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Напомним, что девочка пропала еще вчера 25 мая, когда перестала выходить на связь. Поисками школьницы занимались волонтёры добровольческого поисково-спасательного отряда.