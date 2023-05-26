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В Уфе без вести пропавшую школьницу нашли в странном месте

26 мая 2023, 06:16
Фото: ДПСО "БаРС" (БашРегионСпас) // vk.com

В Уфе без вести пропавшая девочка была найдена на территории лесопосадки

Девочка перестала выходить на связь еще вчера, 25 мая.

В Уфе завершились поиски без вести пропавшей 13-летней школьницы. Как сообщили в пресс-службе МВД РБ, девочка была найдена живой на территории лесопосадки около улицы Чудинова. 

Обнаружили девочку волонтеры и сотрудники полиции. На данный момент правоохранители устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

Напомним, что девочка пропала еще вчера 25 мая, когда перестала выходить на связь. Поисками школьницы занимались волонтёры добровольческого поисково-спасательного отряда.  

#Всегда актуально#Элина Сайфранова
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