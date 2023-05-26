В Уфе без вести пропала 13-летняя школьница Дарья Короткова

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:39
В Уфе ведутся поиски 13-летней Дарьи Коротковой, которая 25 мая не вернулась домой после школы. Поиски школьницы начались сегодня утром, сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «БашРегионСпас».
Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы под каре, зеленые глаза.
На момент пропажи была одета в белую рубашку, черные брюки и черные кеды с белой полоской.
Всех, кто имеет сведения о местонахождении девочки просят позвонить по телефону горячей линии: +79373102112 или 112.