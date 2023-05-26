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В Уфе без вести пропала 13-летняя школьница Дарья Короткова

26 мая 2023, 05:37
Фото: 1MI

В Уфе идут поиски без вести пропавшей 13-летней Дарьи Коротковой

Поиска объявлены сегодня утром поисковым отрядом «БашРегионСпас».

В Уфе ведутся поиски 13-летней Дарьи Коротковой, которая 25 мая не вернулась домой после школы. Поиски школьницы начались сегодня утром, сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «БашРегионСпас».

Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы под каре, зеленые глаза. 

На момент пропажи была одета в белую рубашку, черные брюки и черные кеды с белой полоской. 

Всех, кто имеет сведения о местонахождении девочки просят позвонить по телефону горячей линии: +79373102112 или 112. 

#Элина Сайфранова
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