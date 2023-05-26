В Госдуме открылась фотовыставка Торгово-промышленной палаты о семейных компаниях

Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, рассказала о необходимости принятия закона о семейном предпринимательстве. Она пояснила, что создание такого закона становится все более важным в свете вопросов наследования бизнеса. Дыбова отметила, что Гражданский кодекс в настоящее время не регулирует, где дробление бизнеса с целью уйти от налогов, а где рост компаний, где появились продолжатели семейного дела.