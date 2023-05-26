В Госдуме открылась фотовыставка Торгово-промышленной палаты о семейных компаниях

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
На торжественной церемонии открытия фотовыставки выступил Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты. Он подчеркнул, что семейные компании составляют значительную долю предприятий малого и среднего бизнеса в стране. Участие в этой фотовыставке дает предпринимателям возможность поделиться своими переживаниями и интересами.
Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, рассказала о необходимости принятия закона о семейном предпринимательстве. Она пояснила, что создание такого закона становится все более важным в свете вопросов наследования бизнеса. Дыбова отметила, что Гражданский кодекс в настоящее время не регулирует, где дробление бизнеса с целью уйти от налогов, а где рост компаний, где появились продолжатели семейного дела.
В своем выступлении Дыбова подчеркнула также необходимость внедрения специальных программ поддержки для семейных компаний.
Одной из предпринимательниц, участвующих в выставке, является Дарья Потанина из Новокузнецка. Вместе со своим супругом она занимается пассажирскими перевозками и клининговыми услугами. Потанина рассказала о том, как помощь, оказанная Торгово-промышленной палатой, стала мощным толчком для развития их бизнеса.
Фотовыставка не только позволяет посетителям насладиться красочными фотографиями, но и дает возможность узнать о текущем состоянии и развитии малого и среднего бизнеса в разных регионах страны.