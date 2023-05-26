mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Изображение материала

В Госдуме открылась фотовыставка Торгово-промышленной палаты о семейных компаниях

26 мая 2023, 10:36
В Госдуме открылась уникальная фотовыставка, организованная Торгово-промышленной палатой России и посвященная важной роли семейных компаний в экономике страны. Более восьмидесяти деловых династий из разных регионов России стали центральными фигурами этой экспозиции.

На торжественной церемонии открытия фотовыставки выступил Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты. Он подчеркнул, что семейные компании составляют значительную долю предприятий малого и среднего бизнеса в стране. Участие в этой фотовыставке дает предпринимателям возможность поделиться своими переживаниями и интересами.

Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, рассказала о необходимости принятия закона о семейном предпринимательстве. Она пояснила, что создание такого закона становится все более важным в свете вопросов наследования бизнеса. Дыбова отметила, что Гражданский кодекс в настоящее время не регулирует, где дробление бизнеса с целью уйти от налогов, а где рост компаний, где появились продолжатели семейного дела.

В своем выступлении Дыбова подчеркнула также необходимость внедрения специальных программ поддержки для семейных компаний.

Одной из предпринимательниц, участвующих в выставке, является Дарья Потанина из Новокузнецка. Вместе со своим супругом она занимается пассажирскими перевозками и клининговыми услугами. Потанина рассказала о том, как помощь, оказанная Торгово-промышленной палатой, стала мощным толчком для развития их бизнеса.

Фотовыставка не только позволяет посетителям насладиться красочными фотографиями, но и дает возможность узнать о текущем состоянии и развитии малого и среднего бизнеса в разных регионах страны.

Подпишитесь
Жители Башкирии не смогли вылететь из Уфы в Москву: что говорят пассажиры и аэропорт
Сегодня, 12:05
В Башкирии хотят сносить хрущевки
Сегодня, 08:14
Синоптики Башкирии сообщили о надвигающихся на республику грозах
Сегодня, 04:23
Власти сообщили, куда будут идти деньги за оплату проезда по Восточному выезду в Уфе
Сегодня, 07:24
Здравствуй, лето: топ-5 актуальных мест для прогулок по теплой Уфе
24 мая 05:01
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Вчера, 04:00