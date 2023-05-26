В ГИБДД сообщили о массовых проверках транспорта на дорогах Уфы

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Как сообщили в пресс-службе ведомства, профилактические мероприятия будут направлены на на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание пресечению случаев нетрезвого вождения, а также соблюдении требований при перевозке детей в салоне авто.
В ведомстве также напоминают о обязательном использовании ремней безопасности, соблюдении дистанции и установленного бокового интервала. Настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в состоянии алкогольного опьянения.