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В ГИБДД сообщили о массовых проверках транспорта на дорогах Уфы

26 мая 2023, 10:48
Фото: 1MI

В Уфе 26 и 27 мая пройдут массовые проверки водителей

В течение двух дней, 26 и 27 мая, на дорогах Уфы пройдут массовые проверки водителей, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции

Как сообщили в пресс-службе ведомства, профилактические мероприятия будут направлены на на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание пресечению случаев нетрезвого вождения, а также соблюдении требований при перевозке детей в салоне авто.

В ведомстве также напоминают о обязательном использовании ремней безопасности, соблюдении дистанции и установленного бокового интервала. Настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в состоянии алкогольного опьянения.

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Дороги#ПДД#Город
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