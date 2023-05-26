В Башкирии хотят сносить хрущевки

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В Башкирии могут пойти под снос хрущевки, а также деревянные и малоэтажные многоквартирные дома. Такой проект подготовило министерство строительств и архитектуры РБ.
Согласно документы, сносить постройки предлагается в рамках реализации программ комплексного развития территорий. К критериям, по которым выбирается такой участок или квартал, предлагается также отнести:
Напомним, что постановление правительства Башкирии «О комплексном развитии территорий в РБ» было подписано в октябре 2021 года. На сегодняшний день под комплексное развитие территорий идут МКД с износом более 50%, стоимость ремонта которых на 10% выше стоимости расселения жильцом дома. Далее, дома без воды, газа, электричества и канализации, а также аварийные.
Сама программа подразумевает, что отведенная под КРТ территория будет выставляться на торги. Компания-победитель получит право снести старые постройки, расселить жильцов и взамен построить новый квартал.