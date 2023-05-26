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В Башкирии хотят сносить хрущевки

26 мая 2023, 08:14
Фото: 1MI

Власти Башкирии хотят снести хрущевки для развития территорий

Проект постановления, который подразумевает снос хрущевок и еще ряда жилых построек для развития территорий, был подготовлен Минстроем РБ.

В Башкирии могут пойти под снос хрущевки, а также деревянные и малоэтажные многоквартирные дома. Такой проект подготовило министерство строительств и архитектуры РБ.

Согласно документы, сносить постройки предлагается в рамках реализации программ комплексного развития территорий. К критериям, по которым выбирается такой участок или квартал, предлагается также отнести:

  • МКД менее пяти этажей, введенные в эксплуатацию до 1991 года включительно.
  • Малоэтажные МКД, построенные до 1991 года и имеющие деревянные перекрытия либо стены таких домов содержат дерево, кирпич, камень, железобетон.
  • МКД любой этажности, основные конструктивные элементы которых выполнены из древесных строительных материалов.

Напомним, что постановление правительства Башкирии «О комплексном развитии территорий в РБ» было подписано в октябре 2021 года. На сегодняшний день под комплексное развитие территорий идут МКД с износом более 50%, стоимость ремонта которых на 10% выше стоимости расселения жильцом дома. Далее, дома без воды, газа, электричества и канализации, а также аварийные. 

Сама программа подразумевает, что отведенная под КРТ территория будет выставляться на торги. Компания-победитель получит право снести старые постройки, расселить жильцов и взамен построить новый квартал.  

#Элина Сайфранова#Общество#Новости Башкирии#Аварийные дома#Жилые дома
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