В Башкирии хотят сносить хрущевки

Напомним, что постановление правительства Башкирии «О комплексном развитии территорий в РБ» было подписано в октябре 2021 года. На сегодняшний день под комплексное развитие территорий идут МКД с износом более 50%, стоимость ремонта которых на 10% выше стоимости расселения жильцом дома. Далее, дома без воды, газа, электричества и канализации, а также аварийные.