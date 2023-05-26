«Устала так жить»: в Уфе женщина зарезала тяжело больного сына и пыталась убить себя

По информации тг-канала, 64-летняя женщина на протяжении 30 лет ухаживала за тяжело больным сыном. Минувшей ночью женщина убила его, нанеся несколько ударов ножом в шею. После этого женщина якобы попыталась покончить с собой. В оставленной предсмертной записке женщина, по данным канала, объяснила свои действия тем, что «устала так жить».