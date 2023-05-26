«Устала так жить»: в Уфе женщина зарезала тяжело больного сына и пыталась убить себя

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
По информации тг-канала, 64-летняя женщина на протяжении 30 лет ухаживала за тяжело больным сыном. Минувшей ночью женщина убила его, нанеся несколько ударов ножом в шею. После этого женщина якобы попыталась покончить с собой. В оставленной предсмертной записке женщина, по данным канала, объяснила свои действия тем, что «устала так жить».
Сын женщины скончался по приезда медиков. Его мать госпитализировали, сейчас она в коме.
Новости об убийстве и попытке суицида стали шоком для соседей женщины. Они отзываются о ней только в положительном ключе. Отмечают её отзывчивость и готовность всегда придти на помощь.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу регионального Следственного комитета. Мы опубликуем ответ сразу после получения.
Напомним, ранее в Уфе женщина зарезала свою дочь и совершила суицид. По версии следствия, утром в четверг, 4 августа, женщина зарезала дочь, а затем сама свела счеты с жизнью. Сначала обнаружили тело женщины, а после, в квартире, нашли тело девочки. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Женщине назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, которая, возможно, прояснит причины случившейся трагедии.