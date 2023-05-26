Ушедшего на СВО вице-премьера Башкирии Азата Бадранова наградили медалью Шаймуратова

Напомним, что сама награда была учреждена весной этого года и вручается жителям республики за отвагу и мужество, проявленные при охране при охране общественного порядка, при спасении людей во время чрезвычайных ситуаций, при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. Первые медали Радий Хабиров вручил участникам специальной военной операции в начале мая.