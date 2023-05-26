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Ушедшего на СВО вице-премьера Башкирии Азата Бадранова наградили медалью Шаймуратова

26 мая 2023, 05:29
Фото: Радий Хабиров // telegram

Вице-премьера Башкирии Азата Бадранова наградили медалью Шаймуратова

Азат Баданов ушел добровольцем на СВО в ноябре 2022 года. Указ о награждении чиновника был подписан главой накануне, 25 мая.

Глава Башкирии подписал указ о награждении вице-премьера Азата Бадранова медалью Шаймуратова. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан», однако официально документ еще не был опубликован.

Азат Бадранов отправился в зону специальной военной операции в ноябре 2022 года в качестве добровольца отряда Шаймуратова и в звании лейтенанта. Последние два месяца Бадранов служит офицером политотдела 3 армейского корпуса. 

Напомним, что сама награда была учреждена весной этого года и вручается жителям республики за отвагу и мужество, проявленные при охране при охране общественного порядка, при спасении людей во время чрезвычайных ситуаций, при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. Первые медали Радий Хабиров вручил участникам специальной военной операции в начале мая.

#Элина Сайфранова
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