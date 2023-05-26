Тимур Хакимов принял участие в дискуссии о защите бизнеса

Депутат Госдумы Артем Кирьянов считает, что предприниматели очень часто подвергаются уголовному преследованию из-за своей правовой неграмотности.

О проблемах применения на практике Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ при защите предпринимателей рассказал адвокат Дамир Исмагилов.