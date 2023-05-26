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Posted 26 мая 15:30

Published 26 мая 15:30

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

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Тимур Хакимов принял участие в дискуссии о защите бизнеса

26 мая 2023, 15:30. Обновлено сегодня в 09:17
Фото: ТПП РБ
Президент ТПП РБ Тимур Хакимов в день российского предпринимательства на форуме «Зауралье» принял участие в секции «Защита бизнеса как приоритет национальной политики». Модерировала ее бизнес-омбудсмен Ирина Абрамова.

В работе площадки приняли участие депутаты Госдумы, представители делового сообщества, бизнес. Рассмотрели вопросы либерализации уголовного законодательства по экономическим составам.

Тимур Хакимов поздравил коллег с праздником и рассказал о таком реальном юридическом инструменте защиты бизнеса как Международный коммерческий арбитражный суд.

Председатель Комитета Госдумы Ирина Панькина отметила, что либерализация законодательства по экономическим составам уже началась. В частности, в сфере налоговых преступлений.

Депутат Госдумы Артем Кирьянов считает, что предприниматели очень часто подвергаются уголовному преследованию из-за своей правовой неграмотности.
О проблемах применения на практике Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ при защите предпринимателей рассказал адвокат Дамир Исмагилов.

Снижение количество проверок бизнеса за счет профилактических визитов надзорных органов констатировал Зариф Байгускаров.

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Башкортостан
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