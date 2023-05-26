Тимур Хакимов принял участие в дискуссии о защите бизнеса

Posted 26 мая 15:30
Published 26 мая 15:30
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
В работе площадки приняли участие депутаты Госдумы, представители делового сообщества, бизнес. Рассмотрели вопросы либерализации уголовного законодательства по экономическим составам.
Тимур Хакимов поздравил коллег с праздником и рассказал о таком реальном юридическом инструменте защиты бизнеса как Международный коммерческий арбитражный суд.
Председатель Комитета Госдумы Ирина Панькина отметила, что либерализация законодательства по экономическим составам уже началась. В частности, в сфере налоговых преступлений.
Депутат Госдумы Артем Кирьянов считает, что предприниматели очень часто подвергаются уголовному преследованию из-за своей правовой неграмотности.
О проблемах применения на практике Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ при защите предпринимателей рассказал адвокат Дамир Исмагилов.
Снижение количество проверок бизнеса за счет профилактических визитов надзорных органов констатировал Зариф Байгускаров.