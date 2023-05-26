Стала известна личность мужчины, открывшего огонь в центре Уфы

Мужчина, попытавшийся застрелить незнакомца в центре Уфы после того, как тот отказался поделиться с ним шаурмой, оказался 27-летним игроком региональной футбольной лиги. На момент нападения мужчина якобы был нетрезв. В настоящий момент он задержан.