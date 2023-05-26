Стала известна личность мужчины, открывшего огонь в центре Уфы

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Мужчина, попытавшийся застрелить незнакомца в центре Уфы после того, как тот отказался поделиться с ним шаурмой, оказался 27-летним игроком региональной футбольной лиги. На момент нападения мужчина якобы был нетрезв. В настоящий момент он задержан.
Также известно, из какого оружия были произведены выстрелы — травматический пистолет «Оса». Примечательно, что мужчина выбросил пистолет в мусорный контейнер сразу после того, как выстрелили из него.