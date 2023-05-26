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Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

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Стала известна личность мужчины, открывшего огонь в центре Уфы

26 мая 2023, 14:11
Фото: 1MI

В Уфе задержали мужчину, стрелявшего в прохожего после отказа поделиться с шаурмой

Стрелявшим в прохожего, отказавшегося поделиться с ним шаурмой, оказался 27-летний уфимец, сообщает телеграм-канал Mash Batash

Мужчина, попытавшийся застрелить незнакомца в центре Уфы после того, как тот отказался поделиться с ним шаурмой, оказался 27-летним игроком региональной футбольной лиги. На момент нападения мужчина якобы был нетрезв. В настоящий момент он задержан.

Также известно, из какого оружия были произведены выстрелы — травматический пистолет «Оса». Примечательно, что мужчина выбросил пистолет в мусорный контейнер сразу после того, как выстрелили из него.

#Азамат Нухов#Город#Происшествия#Новости Уфы
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