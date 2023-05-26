Система ОМС ориентируется на развитие превентивной медицины

Объем медицинской помощи по диспансеризации за последние пять лет увеличился, в прошлом году, например, ее прошли 23 миллиона человек, из которых в рамках углубленной диспансеризации обследовались более шести миллионов. Кроме того, отрасль сфокусирована на оказании медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями.