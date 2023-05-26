Система ОМС ориентируется на развитие превентивной медицины

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Об этом сообщила заместитель председателя ФФОМС Ирина Соколова на круглом столе по медицинскому страхованию, который прошел в рамках Международной конференции по страхованию в Москве.
Последние годы ОМС ориентируется на развитие превентивной медицины, чтобы выявлять заболевания на ранних стадиях. По словам Соколовой, ежегодно программа профилактических осмотров расширяется, дополняется список исследований, проводимых в рамках скрининга онкологии, передает newizv.ru.
«Система сфокусирована на оказании медпомощи пациентам с хроническими заболеваниями, на выявление обострений и осложнений», - отметила Ирина Соколова.
Объем медицинской помощи по диспансеризации за последние пять лет увеличился, в прошлом году, например, ее прошли 23 миллиона человек, из которых в рамках углубленной диспансеризации обследовались более шести миллионов. Кроме того, отрасль сфокусирована на оказании медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями.
По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков Дмитрия Кузнецова, система ОМС активно двигается в сторону персонифицированной медицины, усиления адресного сопровождения.
Важное значение страховых представителей в системе ОМС отметил и первый заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский. По его словам, вся система здравоохранения нацелена на увеличение ожидаемой продолжительности жизни в России до 78 лет. Поэтому и существуют определенные ожидания от системы ОМС, которая имеет возможности персонального сопровождения застрахованных, адресной работы с недообследованными гражданами.