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Система ОМС ориентируется на развитие превентивной медицины

26 мая 2023, 13:39
Фото: 1MI
По данным ФФОМС, в 2022 году профосмотры прошли почти 52 миллиона человек, что составляет 100,2% от подлежащих к прохождению таких осмотров. Если сравнивать с 2021 годом, то охват населения вырос на 39%.

Об этом сообщила заместитель председателя ФФОМС Ирина Соколова на круглом столе по медицинскому страхованию, который прошел в рамках Международной конференции по страхованию в Москве.

Последние годы ОМС ориентируется на развитие превентивной медицины, чтобы выявлять заболевания на ранних стадиях. По словам Соколовой, ежегодно программа профилактических осмотров расширяется, дополняется список исследований, проводимых в рамках скрининга онкологии, передает newizv.ru.

«Система сфокусирована на оказании медпомощи пациентам с хроническими заболеваниями, на выявление обострений и осложнений», - отметила Ирина Соколова.

Объем медицинской помощи по диспансеризации за последние пять лет увеличился, в прошлом году, например, ее прошли 23 миллиона человек, из которых в рамках углубленной диспансеризации обследовались более шести миллионов. Кроме того, отрасль сфокусирована на оказании медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями.

По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков Дмитрия Кузнецова, система ОМС активно двигается в сторону персонифицированной медицины, усиления адресного сопровождения.

Важное значение страховых представителей в системе ОМС отметил и первый заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский. По его словам, вся система здравоохранения нацелена на увеличение ожидаемой продолжительности жизни в России до 78 лет. Поэтому и существуют определенные ожидания от системы ОМС, которая имеет возможности персонального сопровождения застрахованных, адресной работы с недообследованными гражданами.

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