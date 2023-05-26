Синоптики Башкирии сообщили о надвигающихся на республику грозах

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Сегодня и завтра в Башкирии прогнозируется по-летнему теплая погода — днем температура воздуха составит +26…+31 градус. По данным синоптиков Башгидрометцентра, ветер будет южный, днем порывистый.
Однако уже в воскресенье, 28 мая, жителей республики погода неприятно удивит. Днем по западу прогнозируются кратковременные дожди и грозы, а днем также порывистый ветре. Температура воздуха в этот день останется без изменений.