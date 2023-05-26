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Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

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Синоптики Башкирии сообщили о надвигающихся на республику грозах

26 мая 2023, 04:23
Фото: 1MI

В Башкирии на смену аномальной жаре придут грозы и дожди

Изменения жителей Башкирии ждут уже в это воскресенье, сообщают синоптики Башгидрометцентра.

Сегодня и завтра в Башкирии прогнозируется по-летнему теплая погода — днем температура воздуха составит +26…+31 градус. По данным синоптиков Башгидрометцентра, ветер будет южный, днем порывистый.

Однако уже в воскресенье, 28 мая, жителей республики погода неприятно удивит. Днем по западу прогнозируются кратковременные дожди и грозы, а днем также порывистый ветре. Температура воздуха в этот день останется без изменений.

#Элина Сайфранова
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