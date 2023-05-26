Шокирующие убийства, золотодобыча и исчезновение клеща Валеры в Уфе

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В Башкирии могут пойти под снос хрущевки, а также деревянные и малоэтажные многоквартирные дома. Согласно документу, сносить постройки предлагается в рамках реализации программ комплексного развития территорий. К критериям, по которым выбирается такой участок или квартал, предлагается также отнести: МКД менее пяти этажей, введенные в эксплуатацию до 1991 года включительно; малоэтажные МКД, построенные до 1991 года и имеющие деревянные перекрытия либо стены таких домов содержат дерево, кирпич, камень, железобетон; МКД любой этажности, основные конструктивные элементы которых выполнены из древесных строительных материалов.
В Уфе женщина убила собственного сына, страдающего ДЦП, а после предприняла попытку суицида. 64-летняя женщина на протяжении 30 лет ухаживала за тяжело больным сыном. Минувшей ночью женщина убила его, нанеся несколько ударов ножом в шею. После этого женщина якобы попыталась покончить с собой. В оставленной предсмертной записке женщина, по данным канала, объяснила свои действия тем, что «устала так жить». По одной из версий, женщина пошла на отчаянный шаг из-за переживаний о том, что после её смерти некому будет заботиться о её сыне, так как ранее у неё якобы было обнаружено смертельное заболевание.
Подросток 2006 года рождения утонул сегодня близ третьего Сипайловского карьера. По словам отдыхавших близ водоема товарищей погибшего, он начал тонуть, зайдя на глубину. Заметив это, они стали звать на помощь рыбаков. Сообщается, рыбаки якобы были в лодке в нескольких десятках метров от тонущего, при этом они проигнорировали крики о помощи.
Из-за обнаруженной на борту самолета неполадки задерживается рейс Уфа-Москва. Как сообщил Mkset источник, знакомый с ситуацией, посадка пассажиров в самолет состоялась, однако спустя время им объявили о некой неполадке и отправили из самолета в зал ожидания. Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Уфы, вылет рейса должен был состояться еще в 15:50, однако был перенесен на 17:30. В пресс-службе аэропорта сообщили, что вылет задерживается по техническим причинам, информация будет доступна на онлайн-табло.
Сегодня стало известно, что полученные за оплату проезда по Восточному выезду средства будут направлены в Дорожный фонд Башкирии. Как отметил министр транспорта Александр Клебанов, на вырученные средства будут проводить реконструкцию и ремонт трамвайных путей.
Радий Хабиров обратился к министру обороны Украины и объяснил участие башкир в СВО. Таким образом глава региона ответил на заданный ранее министром обороны Украины вопрос о том, почему уроженцы республики принимают участие в спецоперации. Свой ответ Хабиров написал на украинском языке.
В Башкирии семьям погибших военнослужащих выплатили более полумиллиарда рублей. Из бюджета Башкирии в 2022 году было выплачено 548,3 миллиона рублей 739 членам семей погибших военнослужащих в ходе специальной военной операции. Выплаты осуществляются в рамках закона «О дополнительной мере социальной поддержки членов семей погибших (умерших) военнослужащих» в равных долях каждому члену семьи».
Несправедливо осужденный в 1959 году Фатхулла Исхаков добился отмены приговора в Верховном суде России. Заседание состоялось сегодня, 25 мая. Виновным в покушении на убийство двух девушек Исхакова признали более 60 лет назад, когда ему было всего 22 года. Отсидев 13 лет за «чужое» преступление, мужчина добивался справедливости не один год. В частности, пенсионер обращался в Конституционный суд РФ, 6-й кассационный и Верховный суды, кроме того выходил с пикетами, устраивал голодовку у здания прокуратуры. Так, добиться реабилитации Фатхулле Исхакову удалось только в 86 лет.
В Башкирии предложат передать субъектам РФ право на выдачу лицензию на золотодобычу. Так, глава Башкирии обратился к депутатам в ходе 54 заседания Курултая республики к депутатам с просьбой выступить с инициативой о передаче полномочий, касающихся добычи и выдачи лицензии на россыпное золото, субъектам РФ.
В 31 районе Башкирии ввели режим ЧС из-за заморозков. Режим чрезвычайной ситуации продлится до 5 июня. Соответствующее распоряжение за подписью Радия Хабирова былоранее опубликовано на портале правовой информации.
В Башкирии утвердили график проведения Сабантуев в 2023 году. Согласно, указу главы Башкирии празднования начнутся с 27 мая, а завершатся 1 июля.
В селе Старокучурбаево загорелись жилой дом, сарай и баня. По данным ведомства, пожар унес жизни четырех человек: троих взрослых и одного ребенка. Погибшим в пожаре было 74, 67, 45 и 16 лет. По факту произошедшего проверку начала региональная прокуратура.
Школа в Башкирии опозорилась своим туалетом на всю Россию. Уборная в школе №6 города Кумертау вошла в пятерку лидеров конкурса «Худший туалет России». Теперь компания Domestos, которая и является организатором конкурса, проведет ремонт в санузле образовательного учреждения.
В Уфе суд арестовал тренера, которого обвиняют в развращении школьниц. Константин Леонтьев был отправлен в СИЗО до 22 июля этого года. Леонтьева обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетних.
Сегодня стало известно о задержании тренера спортивной школы олимпийского резерва по подозрении в развращении своих несовершеннолетних подопечных. В частности сообщалось о том, что одну девочку тренер якобы «лапал», а вторую — якобы изнасиловал. Ситуацию прокомментировали в мэрии Уфы. В пресс-службе СК Mkset подтвердили, что в отношении тренера возбуждено уголовное дело по статьям за «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия». Сейчас он задержан. О том, что ещё известно об обвиняемом, Mkset рассказывал здесь.
Сегодня, 23 мая в 12:00 на Оренбургском тракте загорелся автобус, в салоне которого находилось 50 детей. В пресс-службе МЧС РБ уточнили, что детей перевозили в один из детских лагерей. По информации источника Mkset, речь идет о детском лагере «Черемушки». Напомним, что возгорание началось в моторном отсеке автобуса. Происшествие, к счастью, обошлось без жертв. Детей успели эвакуировать в безопасное место, а после за ними приехал резервный автобус. Обстоятельства произошедшего на дороге устанавливаются.
Ефрейтору Марселю Кандарову из Башкирии смягчили наказание за неявку к месту службы. При прохождении военной службы по контракту в связи с нежеланием участвовать в спецоперации молодой человек не явился к месту службы. Ранее Уфимский гарнзионный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По решению Центрального окружного военного суда Екатеринбурга, Кандаров приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
В Иглинском районе республики вылазка на природу едва не закончилась трагедией для двух подростков. В ходе конфликта сверстник нанес им несколько ударов ножом. Инцидент произошел вечером 22 мая на берегу озера неподалеку от села Алаторка. Несколько подростков решили пожарить шашлыки на природе. В какой-то момент между тремя несовершеннолетними возник конфликт, в ходе которого один из них несколько раз ударил ножом оппонентов. По одной из версий, вероятным мотивов нападения могла стать обида подростка на сверстников, так как девятиклассника не пригласили на природу после официального празднования выпускного.
Курултай Башкирии вновь займется доработкой законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри среди несовершеннолетних. Ранее Госдума уже дважды отклоняла данный законопроект. Примечательно, что при дальнейшей доработке законопроекта планируется учесть позицию религиозных конфессий. В частности, ранее против предложенного депутатами Курултая законопроекта, в том числе высказался патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. По его словам, принятие законопроекта в предложенной редакции приведет к тому, что под запретом окажется информация о монашеском образе жизни, исключающем деторождение.
Глава Башкирии анонсировал ремонт Шакшинского моста и сделал ряд поручений чиновникам в этой связи. Так, глава Башкирии поручил заранее информировать горожан о начале ремонте, чтобы «они заранее меняли свои графики, понимали как объезжать».
Стало известно о переносе места проводов добровольцев к месту боевого слаживания. Как отметил глава Башкирии в ходе оперативного совещания, на этой неделе еще ряд подразделений будут провожать традиционно с Советской площади. Однако уже в последующие дня из-за книжной ярмарки, которая пройдет на Советской площади с 26 по 28 мая, проводы будут проводиться с другой локации.
Власти намерены создать в уфимском парке Якутова образовательно-профориентационный кластер. Стоимость проекта оценивается в 1,8 миллиарда рублей. Финансирование будет осущесвтляться за счет средств РЖД. На базе кластера будут обучать юных железнодорожников, в связи с чем планируется обновить детскую железную дорогу. Строительство самого кластера планируется начать уже в следующем году.
Управление ФСБ по Башкирии объявило официальное предостережение 38-летнему уфимцу, планировавшему вступить в ВСУ. По информации ведомства, у мужчины были намерения о вступлении в вооруженные силы Украины, чтобы в дальнейшем принять участие в боевых действиях против России. В свою очередь, в УФСБ мужчине пригрозили статьей о госзимене в случае продолжения «указанных действий».
В Уфе украли памятник клещу Валерию. Предположительно, это сделали школьники, отмечавшие сегодня «Последний звонок». Памятник простоял в городе около трех лет. По словам авторов, он должен был напоминать о важности «каждой букашки в природе и о том, что надо обязательно сделать прививку от энцефалита». Примечательно, что позднее с просьбой вернуть клеща на место к похитителям обратился Роспотребнадзор.