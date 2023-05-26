Шокирующие убийства, золотодобыча и исчезновение клеща Валеры в Уфе

В Уфе женщина убила собственного сына, страдающего ДЦП, а после предприняла попытку суицида. 64-летняя женщина на протяжении 30 лет ухаживала за тяжело больным сыном. Минувшей ночью женщина убила его, нанеся несколько ударов ножом в шею. После этого женщина якобы попыталась покончить с собой. В оставленной предсмертной записке женщина, по данным канала, объяснила свои действия тем, что «устала так жить». По одной из версий, женщина пошла на отчаянный шаг из-за переживаний о том, что после её смерти некому будет заботиться о её сыне, так как ранее у неё якобы было обнаружено смертельное заболевание.