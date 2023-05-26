Сбербанк и «ГЕОСТРОЙ» запускают проект по повышению доступности жилья в Башкортостане

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Теперь стороны будут совместно работать над реализацией новых проектов по жилищному строительству в Республике Башкортостан и в других городах России с целью формирования комфортной, экологической городской среды и увеличения доступности жилья.
Со стороны Сбера соглашение подписал управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов, со стороны ООО «ГЕОСТРОЙ» — управляющий компанией Рустам Хажиев.
— В рамках данного соглашения при финансировании Сбера мы намерены возвести четыре современных комфортных жилых комплекса в трех городах: по одному в Кисловодске и Учалах, два — в Белорецке. Отмечу, что делать это мы будем максимально приближенно к ESG-критериям, в том числе с применением в проекте энергоэффективных материалов и высокотехнологичных современных технологий, — отметил управляющий ООО «ГЕОСТРОЙ» Рустам Хажиев.
Помимо строительства, прорабатываться возможность реализации совместных проектов в области Building Management System для жилых домов (автоматизация процессов управления жилым комплексом благодаря цифровым решениям Сбера), а также использования биометрической системы для безопасности жильцов.
При реализации проекта планируется использование BIM-технологии (от англ. Building Information Modeling), позволяющей создавать цифровую (информационную) модель зданий.
— В ходе нашего сотрудничества мы будем разрабатывать индивидуальные решения, технологии и условия обслуживания для каждого из заявленных объектов. Уверен, что наше сотрудничество с ООО «ГЕОСТРОЙ» поможет реализовать качественный проект по повышению комфорта окружающей среды, — подчеркнул управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.