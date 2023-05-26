Сбербанк и «ГЕОСТРОЙ» запускают проект по повышению доступности жилья в Башкортостане

— В рамках данного соглашения при финансировании Сбера мы намерены возвести четыре современных комфортных жилых комплекса в трех городах: по одному в Кисловодске и Учалах, два — в Белорецке. Отмечу, что делать это мы будем максимально приближенно к ESG-критериям, в том числе с применением в проекте энергоэффективных материалов и высокотехнологичных современных технологий, — отметил управляющий ООО «ГЕОСТРОЙ» Рустам Хажиев.