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Сбер в Башкирии выдаст первый транш ГК «Системные концессии» на строительство кампуса

26 мая 2023, 10:18
Сбер выдаст первый транш группе компаний «Системные концессии» (входит в АФК «Система») на строительство Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан.

Соответствующее концессионное соглашение между сторонами было подписано в декабре прошлого года.

В состав кампуса войдут жилые корпуса для студентов, преподавателей и приглашенных экспертов на 4,4 тыс. мест, IQ-парк, аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, помещения для торговли и общепита, спортивно-рекреационные зоны и площадки культурно-массовых мероприятий. Объем инвестиций в проект оценивается в 27 млрд рублей, из них кредитное финансирование Сбера — 9 млрд, акционерный заем «Системных концессий» — 1 млрд. Оставшуюся часть средств кампуса планируется привлечь из федерального и регионального бюджетов.

— В состав центра будет включено общежитие комфорт-класса для студентов и гостиница для преподавателей. Кроме того, запланированы спорткомплекс и образовательный центр с учебно-лабораторным оснащением, — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.

— Проект строительства современного кампуса в Уфе попал в первую волну отбора, проводимую федеральным центром, и уже в этом году одним из первых получит федеральное софинансирование. Первый этап проекта будет сдан в этом году, весь кампус будет построен до 2026 г. Планируется создать современное пространство не просто для проживания и досуга студентов, это будет точка притяжения для науки, бизнеса и студенческого сообщества, — подчеркнул заместитель генерального директора «Системные концессии» Алан Бугулов.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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