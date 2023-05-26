Сбер в Башкирии выдаст первый транш ГК «Системные концессии» на строительство кампуса

— Проект строительства современного кампуса в Уфе попал в первую волну отбора, проводимую федеральным центром, и уже в этом году одним из первых получит федеральное софинансирование. Первый этап проекта будет сдан в этом году, весь кампус будет построен до 2026 г. Планируется создать современное пространство не просто для проживания и досуга студентов, это будет точка притяжения для науки, бизнеса и студенческого сообщества, — подчеркнул заместитель генерального директора «Системные концессии» Алан Бугулов.