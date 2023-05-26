«Ростелеком» представил в Уфе комплексные решения для нефтегазовой отрасли

— «Ростелеком» представил инновационные решения, которые будут интересны предприятиям не только нефтегазовой сферы, но и других отраслей. С учетом событий последнего времени одна из самых необходимых услуг — защита от вторжений с воздуха. Думаю, многие компании захотят использовать комплекс «Атака-РТ» для охраны своих заводов, — рассказал представитель ООО «Газпром Нефтехим Салават» Руслан Чувылин.