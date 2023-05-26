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«Ростелеком» представил в Уфе комплексные решения для нефтегазовой отрасли

26 мая 2023, 04:42
Фото: Ростелеком
«Ростелеком» продемонстрировал на выставке «Газ. Нефть. Технологии» в Уфе комплексные решения по промышленной безопасности и охране труда.

— В числе новых разработок компании — защита от беспилотных летательных аппаратов «Атака-РТ». Комплекс создает охранную зону, в которую не могут проникнуть беспилотники. Они теряют связь с оператором и способность передавать данные, в том числе фотографии территорий, — отметил генеральный директор «Ростелекома» в Башкортостане Сергей Нищев.

Для нефтегазовых предприятий актуальна не только защита объектов, но и личная безопасность сотрудников. Компании могут воспользоваться программно-аппаратным комплексом «Умные каски» — системой мониторинга персонала. Встроенные в защитный шлем датчики определяют местоположение сотрудника, его активность и передают данные на сервер. Руководство получает информацию о событиях онлайн. Цифровое решение позволяет сократить время реагирования на нештатные ситуации, обеспечить контроль ношения средств индивидуальной защиты, улучшить дисциплину, повысить эффективность труда.

Фото: Ростелеком

Следить за состоянием здоровья персонала помогает автоматизированная система медицинского контроля. За две минуты врачи получают точные данные о пульсе, давлении, температуре работника, заступающего на смену, и возможных рисках — сердечно-сосудистых заболеваниях, а также последствиях алкогольного или иного токсического отравления.

— «Ростелеком» представил инновационные решения, которые будут интересны предприятиям не только нефтегазовой сферы, но и других отраслей. С учетом событий последнего времени одна из самых необходимых услуг — защита от вторжений с воздуха. Думаю, многие компании захотят использовать комплекс «Атака-РТ» для охраны своих заводов, — рассказал представитель ООО «Газпром Нефтехим Салават» Руслан Чувылин.

Познакомиться с разработками «Ростелекома» можно в проектном офисе цифровой трансформации бизнеса в Уфе по адресу: ул. Кирова, д. 105, а также по бесплатному номеру 8 800 350 27 35 и на сайте компании.

#Андрей Королев#Новости Башкирии#Общество#Новости
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