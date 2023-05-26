«Ростелеком» представил в Уфе комплексные решения для нефтегазовой отрасли

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:51
— В числе новых разработок компании — защита от беспилотных летательных аппаратов «Атака-РТ». Комплекс создает охранную зону, в которую не могут проникнуть беспилотники. Они теряют связь с оператором и способность передавать данные, в том числе фотографии территорий, — отметил генеральный директор «Ростелекома» в Башкортостане Сергей Нищев.
Для нефтегазовых предприятий актуальна не только защита объектов, но и личная безопасность сотрудников. Компании могут воспользоваться программно-аппаратным комплексом «Умные каски» — системой мониторинга персонала. Встроенные в защитный шлем датчики определяют местоположение сотрудника, его активность и передают данные на сервер. Руководство получает информацию о событиях онлайн. Цифровое решение позволяет сократить время реагирования на нештатные ситуации, обеспечить контроль ношения средств индивидуальной защиты, улучшить дисциплину, повысить эффективность труда.
Следить за состоянием здоровья персонала помогает автоматизированная система медицинского контроля. За две минуты врачи получают точные данные о пульсе, давлении, температуре работника, заступающего на смену, и возможных рисках — сердечно-сосудистых заболеваниях, а также последствиях алкогольного или иного токсического отравления.
— «Ростелеком» представил инновационные решения, которые будут интересны предприятиям не только нефтегазовой сферы, но и других отраслей. С учетом событий последнего времени одна из самых необходимых услуг — защита от вторжений с воздуха. Думаю, многие компании захотят использовать комплекс «Атака-РТ» для охраны своих заводов, — рассказал представитель ООО «Газпром Нефтехим Салават» Руслан Чувылин.
Познакомиться с разработками «Ростелекома» можно в проектном офисе цифровой трансформации бизнеса в Уфе по адресу: ул. Кирова, д. 105, а также по бесплатному номеру 8 800 350 27 35 и на сайте компании.
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