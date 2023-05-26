«Ростелеком» и мэрия Уфы представили систему мониторинга дорожной инфраструктуры

— Мобильный комплекс автоматически фиксирует наличие ям, оценивает состояние дорожных знаков, опор освещения, бордюров и разметки на проезжей части и измеряет уровень заполнения мусорных контейнеров на обочинах. Все объекты дорожного хозяйства, попадающие в зону камер, сравниваются с эталоном и определяется степень отклонения от допустимой до критической. Система мониторинга позволит городским коммунальным службам своевременно устранять недочеты, — отметил директор по работе с корпоративным и государственными сегментами компании ПАО «Башинформсвязь» Алексей Борисов.