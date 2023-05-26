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«Ростелеком» и мэрия Уфы представили систему мониторинга дорожной инфраструктуры

26 мая 2023, 11:41
Фото: Ростелеком
«Ростелеком» совместно с администрацией Уфы протестировали систему контроля объектов дорожной инфраструктуры. Мобильный комплекс провайдера способен выявлять дефекты на дорогах и близлежащих территориях.

— Мобильный комплекс автоматически фиксирует наличие ям, оценивает состояние дорожных знаков, опор освещения, бордюров и разметки на проезжей части и измеряет уровень заполнения мусорных контейнеров на обочинах. Все объекты дорожного хозяйства, попадающие в зону камер, сравниваются с эталоном и определяется степень отклонения от допустимой до критической. Система мониторинга позволит городским коммунальным службам своевременно устранять недочеты, — отметил директор по работе с корпоративным и государственными сегментами компании ПАО «Башинформсвязь» Алексей Борисов.

Автомобиль оснащен камерами видеонаблюдения, которые фиксируют нарушения. Система искусственного интеллекта обрабатывает полученную информацию и ранжирует ее по различным категориям. Собранные данные, включающие геолокацию, дату и время, а также фотоснимки проблемных мест, передаются в коммунальные службы.

Фото: Ростелеком

— Автоматизированная система определяет более 25 видов дефектов. Человек может на что-то не обратить внимание, а «машинное зрение» замечает всё. В течение месяца система контроля объектов дорожной инфраструктуры будет работать в тестовом режиме, затем — на постоянной основе, — подчеркнул глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

#Общество#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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