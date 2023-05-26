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Российские регионы готовят акцию "Убери за собой" при поддержке РЭО

26 мая 2023, 20:13
Фото: reo.ru
Вице-премьер Виктория Абрамченко и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко анонсировали старт всероссийской акции субботников «Убери за собой» в 50 регионах РФ на Невском международном экологическом конгрессе (НМЭК).

Акция проводится при поддержке Российского экологического оператора.

«Я искренне от правительства Российской Федерации приветствую вас и благодарю за принятие участия в такой масштабной экологической акции. Это действительно флагманское волонтерское мероприятие на полях юбилейного X Невского международного экологического конгресса», — заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Она также напомнила, что экоактивисты представляют собой мощную движущую силу. Отдельно вице-премьер подчеркнула, что в акции принимает участие как молодежь, так и «серебряные» эковолонтеры. Этим людям Виктория Абрамченко выразила особую признательность, отметив важность привычки убирать за собой. Об этом сообщает gorod55.ru.

Акцию собираются провести в 50 субъектах РФ. Флагманские субботники будут проходить в десяти регионах, среди которых Кемеровская, Вологодская, Липецкая, Нижегородская, Челябинская, Новосибирская области, республики Чувашия, Крым, Татарстан и Кабардино-Балкария.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что «Убери за собой» является одной из крупнейших акций, которые были организованы на полях НМЭК при содействии РЭО. Она представляет собой серию субботников, которые будут проходить по всей России. В финале планируется подведение итогов с выявлением регионов-лидеров, где собран наибольший объем отходов.

В 2023 году Невский международный экологический конгресс проводился 25–26 мая. В рамках события РЭО организовал ряд экологических мероприятий, среди которых показ мод, выставка современного искусства, экозабег, субботники и мастерская переработки.

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