Российские регионы готовят акцию "Убери за собой" при поддержке РЭО

«Я искренне от правительства Российской Федерации приветствую вас и благодарю за принятие участия в такой масштабной экологической акции. Это действительно флагманское волонтерское мероприятие на полях юбилейного X Невского международного экологического конгресса», — заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Она также напомнила, что экоактивисты представляют собой мощную движущую силу. Отдельно вице-премьер подчеркнула, что в акции принимает участие как молодежь, так и «серебряные» эковолонтеры. Этим людям Виктория Абрамченко выразила особую признательность, отметив важность привычки убирать за собой. Об этом сообщает gorod55.ru.