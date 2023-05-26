РЭО сообщил, когда завершится набор резидентов в экотехнопарки

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:31
Об этом рассказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев в ходе своего выступления на площадке X Невского международного экологического конгресса, пишет gorod55.ru.
«Наш выбор в пользу экотехнопарков оказался, я бы сказал, правильным. Они должны быть введены в эксплуатацию в конце 2024 года, из восьми технологических площадок к насыщению резидентами близки уже три», — сообщил Буцаев на сессии «Экономика замкнутого цикла: вечный двигатель в мире ресурсов». По расчетам гендиректора РЭО, первый экотехнопарк в части набора резидентов может быть сдан уже в конце мая в Нижегородской области. Высока вероятность, что остальные парки смогут закрыть набор резидентов до конца августа, с возможностью запуска первых объектов в 2024 году.
Программу по развитию экопромышленных парков в РФ готовили, опираясь на передовые практики, которые уже успели хорошо зарекомендовать себя в индустриальных парках. Согласно нормам, экотехнопарк полностью соответствует обычному индустриальному парку. Всего в каждом федеральном округе РФ собираются открыть восемь экотехнопарков — в целях содействия формированию в России инфраструктуры для размещения предприятий данной категории.
В этом году с 25 по 26 мая проходит Невский международный экологический конгресс, в рамках которого Российский экологический оператор предлагает участникам целый ряд экологических мероприятий: показ мод, выставка современного искусства, экологический забег, субботники и мастерская переработки.
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» начала свою деятельность после подписания президентом Владимиром Путиным соответствующего указа от 14 января 2019 года. Среди приоритетов РЭО — внедрение комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в РФ. Согласно нацпроекту «Экология», введение такой меры важно для того, чтобы добиться снижения объемов захоронения ТКО и, как следствие, ослабления экологической нагрузки на население. Целью к 2030 является 100%-ная сортировка ТКО, а также снижение на 50% объема отходов, которые направляют на полигоны. Выход на заявленные показатели не будет обеспечен без построения экономики замкнутого цикла.