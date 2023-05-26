РЭО сообщил, когда завершится набор резидентов в экотехнопарки

«Наш выбор в пользу экотехнопарков оказался, я бы сказал, правильным. Они должны быть введены в эксплуатацию в конце 2024 года, из восьми технологических площадок к насыщению резидентами близки уже три», — сообщил Буцаев на сессии «Экономика замкнутого цикла: вечный двигатель в мире ресурсов». По расчетам гендиректора РЭО, первый экотехнопарк в части набора резидентов может быть сдан уже в конце мая в Нижегородской области. Высока вероятность, что остальные парки смогут закрыть набор резидентов до конца августа, с возможностью запуска первых объектов в 2024 году.