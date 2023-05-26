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РЭО провел показ мод с коллекциями одежды из вторсырья

26 мая 2023, 13:15
Фото: piqsels.com
На Х Невском международном экологическом конгрессе при поддержке Российского экологического оператора прошел показ коллекций одежды из вторсырья.

Как пишет издание gorod55.ru, в создании одной из апсайклинг-коллекций принимала участие вице-премьер Виктория Абрамченко. На мероприятие прибыли ведущая, главный редактор журнала Super Алена Жигалова и российский модельер, заслуженный художник Игорь Чапурин.

Виктория Абрамченко отметила, что коллекции одежды получились замечательными. По ее словам, апсайклинг становится трендом, и это интересное решение. По ее словам, на показе она увидела много необычных работ молодых дизайнеров, которые не уступают коллекциям модных домов. Вице-премьер привела статистику, согласно которой в России из двухсот тысяч тонн текстильных отходов утилизируется не больше десяти процентов. По этой причине важно, чтобы люди не выбрасывали старую одежду, а отдавали ее на переработку. И совершенно точно одним из решений является использование старой одежды для создания апсайклинг-коллекций.

На показе представили три коллекции одежды: студентов академии им. А. Л. Штиглица, известного модельера Санкт-Петербурга Татьяны Парфеновой, а также коллекцию, которая была создана и впервые продемонстрирована на форуме «Таврида.АРТ» в прошлом году.

По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, коллекция создавалась студентами из вторсырья, собранного в рамках акции «Чистое будущее: войди в историю устойчивой моды». Жители Санкт-Петербурга сдавали в баки фонда «Второе дыхание» старые вещи и текстильные изделия, которые и были использованы для создания коллекций, представленных на модном показе. Молодые дизайнеры показали, насколько актуальным является апсайклинг и как гармонично он вписывается в модную индустрию. Коллекции одежды из вторсырья посвящены темам сохранения природных ресурсов и устойчивому развитию.

Х Невский международный экологический конгресс в этом году проходит двадцать пятого и двадцать шестого мая. ППК «Российский экологический оператор» в рамках его проведения организовала несколько экомероприятий, в том числе модный показ, выставку современного искусства, экозабег, субботники, мастерскую переработки.

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