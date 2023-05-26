РЭО провел показ мод с коллекциями одежды из вторсырья

Виктория Абрамченко отметила, что коллекции одежды получились замечательными. По ее словам, апсайклинг становится трендом, и это интересное решение. По ее словам, на показе она увидела много необычных работ молодых дизайнеров, которые не уступают коллекциям модных домов. Вице-премьер привела статистику, согласно которой в России из двухсот тысяч тонн текстильных отходов утилизируется не больше десяти процентов. По этой причине важно, чтобы люди не выбрасывали старую одежду, а отдавали ее на переработку. И совершенно точно одним из решений является использование старой одежды для создания апсайклинг-коллекций.