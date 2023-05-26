РЭО представил фильм о экономике замкнутого цикла

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Фильм был создан при участии Первого канала и включает в себя таких участников, как вице-премьер Виктория Абрамченко, путешественник Федор Конюхов, депутат Госдумы Николай Валуев, актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, а также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и представители Правительства Краснодарского края, пишет gorod55.ru
"Понятие замкнутого цикла экономики" не только название фильма, но и один из наиболее важных вопросов современности, занимающий ведущую позицию на глобальной повестке дня. Главная цель проекта, на мой взгляд, была достигнута — полная значимость циркулярной экономики была раскрыта. Чтобы решить фундаментальные проблемы в области обращения с отходами, необходимо изменить наше мышление в плане сортировки, переработки и повторного использования максимально возможного количества отходов. Это является ключом к новому качеству жизни для нас, наших детей и внуков. Поэтому данный проект имеет высокую просветительскую ценность", — отметил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, съемочная группа посетила около 15 объектов по обращению с отходами, где были взяты интервью у известных экологов и представителей власти. Съемки проходили на Байкале, в Арктике и на Черном море. В фильме использовались кадры из существующих предприятий по переработке пластика, макулатуры, электролома и текстиля.
"Этот проект очень информативный и, по моему мнению, очень актуальный. И, что важно, команда сумела доступно рассказать о модели циркулярной экономики, которая заключается в повторном использовании как можно большего количества отходов для создания новых продуктов. Проблема уже решается на уровне государства. Есть федеральный проект с таким же названием, инициатив в этой сфере много", — отметила Юлия Высоцкая.
"Я уже много говорил о загрязнении Мирового океана — в Тихом океане даже есть настоящий плавучий остров из пластикового мусора, и я видел его собственными глазами. Проблема существует, и важно что-то делать уже сейчас, чтобы предотвратить катастрофу в будущем. Поэтому я принял решение принять участие в съемках этого фильма. Ущерб от чрезмерного потребления гораздо серьезнее, чем нам кажется", — подчеркнул Федор Конюхов.