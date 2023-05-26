РЭО представил фильм о экономике замкнутого цикла

"Я уже много говорил о загрязнении Мирового океана — в Тихом океане даже есть настоящий плавучий остров из пластикового мусора, и я видел его собственными глазами. Проблема существует, и важно что-то делать уже сейчас, чтобы предотвратить катастрофу в будущем. Поэтому я принял решение принять участие в съемках этого фильма. Ущерб от чрезмерного потребления гораздо серьезнее, чем нам кажется", — подчеркнул Федор Конюхов.