mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:58

Published Сегодня, 16:58

Modified Сегодня, 16:58

Updated Сегодня, 16:58

Изображение материала

РЭО представил фильм о экономике замкнутого цикла

26 мая 2023, 16:58
Российский экологический оператор презентовал свой новый документальный фильм "Понятие замкнутого цикла экономики" на X Невском международном экологическом конгрессе.

Фильм был создан при участии Первого канала и включает в себя таких участников, как вице-премьер Виктория Абрамченко, путешественник Федор Конюхов, депутат Госдумы Николай Валуев, актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, а также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и представители Правительства Краснодарского края, пишет gorod55.ru

"Понятие замкнутого цикла экономики" не только название фильма, но и один из наиболее важных вопросов современности, занимающий ведущую позицию на глобальной повестке дня. Главная цель проекта, на мой взгляд, была достигнута — полная значимость циркулярной экономики была раскрыта. Чтобы решить фундаментальные проблемы в области обращения с отходами, необходимо изменить наше мышление в плане сортировки, переработки и повторного использования максимально возможного количества отходов. Это является ключом к новому качеству жизни для нас, наших детей и внуков. Поэтому данный проект имеет высокую просветительскую ценность", — отметил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, съемочная группа посетила около 15 объектов по обращению с отходами, где были взяты интервью у известных экологов и представителей власти. Съемки проходили на Байкале, в Арктике и на Черном море. В фильме использовались кадры из существующих предприятий по переработке пластика, макулатуры, электролома и текстиля.

"Этот проект очень информативный и, по моему мнению, очень актуальный. И, что важно, команда сумела доступно рассказать о модели циркулярной экономики, которая заключается в повторном использовании как можно большего количества отходов для создания новых продуктов. Проблема уже решается на уровне государства. Есть федеральный проект с таким же названием, инициатив в этой сфере много", — отметила Юлия Высоцкая.

"Я уже много говорил о загрязнении Мирового океана — в Тихом океане даже есть настоящий плавучий остров из пластикового мусора, и я видел его собственными глазами. Проблема существует, и важно что-то делать уже сейчас, чтобы предотвратить катастрофу в будущем. Поэтому я принял решение принять участие в съемках этого фильма. Ущерб от чрезмерного потребления гораздо серьезнее, чем нам кажется", — подчеркнул Федор Конюхов.

Подпишитесь
Жители Башкирии не смогли вылететь из Уфы в Москву: что говорят пассажиры и аэропорт
Сегодня, 12:05
В Башкирии хотят сносить хрущевки
Сегодня, 08:14
Синоптики Башкирии сообщили о надвигающихся на республику грозах
Сегодня, 04:23
Власти сообщили, куда будут идти деньги за оплату проезда по Восточному выезду в Уфе
Сегодня, 07:24
Здравствуй, лето: топ-5 актуальных мест для прогулок по теплой Уфе
24 мая 05:01
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Вчера, 04:00