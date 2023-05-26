Президент ТПП РБ Тимур Хакимов обсудил проблемы лесопромышленного комплекса

Posted 26 мая 13:00
Published 26 мая 13:00
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в лесном комплексе Николай Макаров отметил, что рассмотрение темы лесопромышленного комплекса республики и федеральных проблем, связанных с этой тематикой, неслучайно.
— Эта отрасль является одной из наиболее пострадавших в результате применения нашими бывшими западными партнерами санкций к экономике Российской Федерации. Значительная часть продукции лесопромышленного комплекса России была ориентирована на западные рынки. В частности, порядка 80% фанеры и плитной продукции предназначалась для Европы. Сегодня эти объемы перенаправляются на другие рынки. В этом вопросе нам активно помогают наши коллеги из дружественных государств. В первую очередь, это Китай, Индия, Ближний Восток, страны СНГ, — отметил Николай Макаров.
Президент ТПП РБ Тимур Хакимов поднял острые вопросы по внутренним проблемам, связанным с ситуацией в лесопромышленном комплексе. Болевые точки своих компаний и предложения для их решения раскрыли представители бизнеса. В частности, были озвучены вопросы по логистике и поиску новых деловых партнеров. Прозвучали предложения о необходимости господдержки деревянного домостроения.
Об изменениях в федеральном законодательстве в этой сфере рассказал депутат Госдумы РФ Зариф Байгускаров.
— За последние несколько лет принят ряд законов. Президент страны с 1 января 2022 года запретил вывоз из Российской Федерации необработанной древесины, — отметил парламентарий.
Исполнительный директор Ассоциации «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации» Николай Шматков в качестве одной из мер сохранению лесного фонда предложил покупать российскую продукцию из древесины и бумаги, сертифицированную по системе «Лесной эталон». Эта система была создана после отзыва европейских сертификатов FSС в апреле 2022 года.
— Это очень хороший пример ответственного отношения к бизнесу, к стране к лесной промышленности. И сегодня мы будем эту тему развивать. Надо экстраполировать эту историю для начала на СНГ и далее — на страны, входящие в БРИКС, ШОС. У нас есть возможность прийти к тому, чтобы эта сертификация признавалась во всем мире. Это будет хорошим подспорьем для российской лесной промышленности, — подчеркнул Николай Макаров.
Генеральный секретарь по импорту и экспорту отделения Китайской ассоциации торговли лесом и лесопродукции Ян Цзюнь И подтвердила востребованность продукции из России на рынке Китая. Она также отметила, что активному ведению бизнеса двух стран мешают проблемы с логистикой, и платежами.
Новые возможности российских компаний для ведения бизнеса в Иране представил представитель ТПП РБ в Иране Аббас Мирзаи Гази.
Руководители предприятия открыто и прямолинейно высказались о внутренних проблемах, велся протокол и по итогам работы сессии будет утверждена дорожная карта работы по решению озвученных вопросов.