Президент ТПП РБ Тимур Хакимов обсудил проблемы лесопромышленного комплекса

— Это очень хороший пример ответственного отношения к бизнесу, к стране к лесной промышленности. И сегодня мы будем эту тему развивать. Надо экстраполировать эту историю для начала на СНГ и далее — на страны, входящие в БРИКС, ШОС. У нас есть возможность прийти к тому, чтобы эта сертификация признавалась во всем мире. Это будет хорошим подспорьем для российской лесной промышленности, — подчеркнул Николай Макаров.