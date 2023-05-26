Правительство Башкирии, Сбербанк и ГК «Стар Нафта» будут развивать с/х и экспорт

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Со стороны Правительства соглашение подписал Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министр сельского хозяйства региона, от Сбера — управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов. Со стороны ГК «Стар Нафта» подписант — генеральный директор Альбина Газизова.
Одним из ключевых проектов станет завершение строительства второй очереди репродуктора по производству инкубационного яйца в Альшеевском районе Республики Башкортостан. Проектная мощность репродуктора составляет 40 млн инкубационного яйца в год, мощность бройлерного производства — до 100 тыс. тонн в год.
Другое направление соглашения — покупка земель сельхозназначения до 100 тыс. га, приобретение сельскохозяйственной техники, строительство и модернизация существующей инфраструктуры по хранению зерна.
— Производство мяса птицы — актуальное направление для региона. К тому же нам необходимо наращивать экспортный потенциал АПК республики. Поэтому традиционно будем поддерживать инвестора, в регионе есть все условия для этого, — отметил заместитель Премьер-министра правительства РБ — министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.
— Целью соглашения является реализация инвестиционных проектов на общую сумму более 24 млрд руб. с возможностью освоения новых экспортных рынков КНР и стран Ближнего Востока, — подчеркнула генеральный директор ГК «Стар Нафта» Альбина Газизова.
— Сбербанк уже не один год выступает одним из ключевых партнеров Республики Башкортостан в реализации крупных инфраструктурных проектов. Развитие агропромышленного комплекса — одна из основ стабильности экономики, поэтому поддержка региональных производителей для нас является приоритетом, — прокомментировал управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.
ГК «Стар Нафта» занимается инвестиционной деятельностью в сфере сельского хозяйства. Группа компаний объединяет 12 предприятий на территории Республики Башкортостан, которые работают в таких направлениях, как сахарное производство, растениеводство, животноводство, мясопереработка и птицеводство.