Правительство Башкирии, Сбербанк и ГК «Стар Нафта» будут развивать с/х и экспорт

— Производство мяса птицы — актуальное направление для региона. К тому же нам необходимо наращивать экспортный потенциал АПК республики. Поэтому традиционно будем поддерживать инвестора, в регионе есть все условия для этого, — отметил заместитель Премьер-министра правительства РБ — министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.