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Правительство Башкирии, Сбербанк и ГК «Стар Нафта» будут развивать с/х и экспорт

26 мая 2023, 11:12
Фото: 1MI
Правительство РБ, Сбербанк и ГК «Стар Нафта» подписали соглашение, которое предусматривает запуск новых проектов по развитию сельского хозяйства и экспортного потенциала в регионе. Подписание состоялось на Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье» в Сибае 26 мая.

Со стороны Правительства соглашение подписал Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министр сельского хозяйства региона, от Сбера — управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов. Со стороны ГК «Стар Нафта» подписант — генеральный директор Альбина Газизова.

Одним из ключевых проектов станет завершение строительства второй очереди репродуктора по производству инкубационного яйца в Альшеевском районе Республики Башкортостан. Проектная мощность репродуктора составляет 40 млн инкубационного яйца в год, мощность бройлерного производства — до 100 тыс. тонн в год.

Другое направление соглашения — покупка земель сельхозназначения до 100 тыс. га, приобретение сельскохозяйственной техники, строительство и модернизация существующей инфраструктуры по хранению зерна.

— Производство мяса птицы — актуальное направление для региона. К тому же нам необходимо наращивать экспортный потенциал АПК республики. Поэтому традиционно будем поддерживать инвестора, в регионе есть все условия для этого, — отметил заместитель Премьер-министра правительства РБ — министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

— Целью соглашения является реализация инвестиционных проектов на общую сумму более 24 млрд руб. с возможностью освоения новых экспортных рынков КНР и стран Ближнего Востока, — подчеркнула генеральный директор ГК «Стар Нафта» Альбина Газизова.

— Сбербанк уже не один год выступает одним из ключевых партнеров Республики Башкортостан в реализации крупных инфраструктурных проектов. Развитие агропромышленного комплекса — одна из основ стабильности экономики, поэтому поддержка региональных производителей для нас является приоритетом, — прокомментировал управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.

ГК «Стар Нафта» занимается инвестиционной деятельностью в сфере сельского хозяйства. Группа компаний объединяет 12 предприятий на территории Республики Башкортостан, которые работают в таких направлениях, как сахарное производство, растениеводство, животноводство, мясопереработка и птицеводство.

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Башкортостан
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