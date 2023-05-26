Правительство Башкирии, Сбербанк и «А7 Менеджмент» будут реализовывать инвестпроекты

— Наше предприятие давно и успешно занимается производством и переработкой сельскохозяйственной продукции в разных регионах страны, у нас есть в этом большой опыт. Партнерство с Правительством Республики Башкортостан и Сбербанком дает уверенность в успешной реализации всего запланированного в рамках подписанного соглашения, — подчеркнул генеральный директор «А7 Менеджмент» Алексей Комаровский.