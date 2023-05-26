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Правительство Башкирии, Сбербанк и «А7 Менеджмент» будут реализовывать инвестпроекты

26 мая 2023, 11:32
Фото: 1MI
Правительство Башкортостана, Сбербанк и ООО «А7 Менеджмент» подписали соглашение о реализации инвестиционных проектов, в рамках которого будут строить и реконструировать с/х предприятия республики. Подписание состоялось на Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье» в Сибае 26 мая.

Со стороны Правительства соглашение подписал Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министр сельского хозяйства региона, со стороны Сбера — управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов. От лица ООО «А7 Менеджмент» подписантом выступил генеральный директор Алексей Комаровский.

Подписание соглашения подразумевает строительство производственного комплекса по выращиванию, переработке и хранению зерновых и овощных культур на территории Бирского района РБ, реконструирование молочно-товарной фермы «Культабан» в Баймакском районе республики, а также возведение Балтачевского комплекса по хранению и переработке зерна на 50 тыс. тонн.

— Группа компаний «А7» — известный для нашего региона инвестор. В 2017 году они начали реализацию проекта по модернизации животноводческого комплекса в Зианчуринском районе. Сегодня этот объект предприятия «А7 Агро-РБ» — один из лучших в республике. Здесь применяют самые современные технологии в молочном животноводстве, — отметил заместитель премьер-министра Правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

— Успешная реализация запланированных инициатив приведет к увеличению объемов и качества производства сельскохозяйственной продукции в Башкортостане. Для достижения этой цели Сбер готов предоставить свои технологичные решения и дать необходимое финансирование, — прокомментировал управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.

— Наше предприятие давно и успешно занимается производством и переработкой сельскохозяйственной продукции в разных регионах страны, у нас есть в этом большой опыт. Партнерство с Правительством Республики Башкортостан и Сбербанком дает уверенность в успешной реализации всего запланированного в рамках подписанного соглашения, — подчеркнул генеральный директор «А7 Менеджмент» Алексей Комаровский.

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Башкортостан
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