Правительство Башкирии, Сбербанк и «А7 Менеджмент» будут реализовывать инвестпроекты

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Со стороны Правительства соглашение подписал Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министр сельского хозяйства региона, со стороны Сбера — управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов. От лица ООО «А7 Менеджмент» подписантом выступил генеральный директор Алексей Комаровский.
Подписание соглашения подразумевает строительство производственного комплекса по выращиванию, переработке и хранению зерновых и овощных культур на территории Бирского района РБ, реконструирование молочно-товарной фермы «Культабан» в Баймакском районе республики, а также возведение Балтачевского комплекса по хранению и переработке зерна на 50 тыс. тонн.
— Группа компаний «А7» — известный для нашего региона инвестор. В 2017 году они начали реализацию проекта по модернизации животноводческого комплекса в Зианчуринском районе. Сегодня этот объект предприятия «А7 Агро-РБ» — один из лучших в республике. Здесь применяют самые современные технологии в молочном животноводстве, — отметил заместитель премьер-министра Правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.
— Успешная реализация запланированных инициатив приведет к увеличению объемов и качества производства сельскохозяйственной продукции в Башкортостане. Для достижения этой цели Сбер готов предоставить свои технологичные решения и дать необходимое финансирование, — прокомментировал управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.
— Наше предприятие давно и успешно занимается производством и переработкой сельскохозяйственной продукции в разных регионах страны, у нас есть в этом большой опыт. Партнерство с Правительством Республики Башкортостан и Сбербанком дает уверенность в успешной реализации всего запланированного в рамках подписанного соглашения, — подчеркнул генеральный директор «А7 Менеджмент» Алексей Комаровский.