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Published Сегодня, 07:42

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Пострадал ребенок: в Уфе два автобуса не поделили дорогу

26 мая 2023, 07:42
Фото: ГИБДД по РБ

В Уфе произошло массовое ДТП с двумя автобусами

ДТП произошло сегодня утром на улице Первомайской в Уфе, в результате столкновения пострадал 9-летний ребенок, сообщили в ГИБДД РБ.
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Дети

Сегодня, на улице Первомайской столкнулись два пассажирских автобуса «Лотос» и ПАЗ. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, публикую кадры с места ДТП.

Видео: ГИБДД по РБ

Судя по кадрам, после столкновения автобус протаранил ограждение и наехал на припаркованные рядом автомобили. К слову, второй автобус осуществляет перевозки по маршруту №258 и принадлежит частному перевозчику «Автомиг». 

В результате происшествия 9-летняя пассажирка автобуса ПАЗ получила телесные повреждения.

Причины произошедшего устанавливаются.

#Элина Сайфранова#Дети#ДТП#Новости Башкирии#Новости Уфы#Авария#18+#Видео
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