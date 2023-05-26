Пострадал ребенок: в Уфе два автобуса не поделили дорогу

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:46
Сегодня, на улице Первомайской столкнулись два пассажирских автобуса «Лотос» и ПАЗ. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, публикую кадры с места ДТП.
Судя по кадрам, после столкновения автобус протаранил ограждение и наехал на припаркованные рядом автомобили. К слову, второй автобус осуществляет перевозки по маршруту №258 и принадлежит частному перевозчику «Автомиг».
В результате происшествия 9-летняя пассажирка автобуса ПАЗ получила телесные повреждения.
Причины произошедшего устанавливаются.