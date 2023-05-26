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Переживала за сына: стали известны подробности шокирующего убийства в Уфе

26 мая 2023, 10:43
Фото: 1MI

У женщины, убившей тяжело больного сына в Уфе, могла быть смертельная болезнь

Мотивом, побудившим женщину убить своего тяжело больного сына, могли стать переживания о том, что некому будет заботиться о нём после его смерти, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник

Стали известны подробности шокирующего убийства, случившегося ранее в Уфе. Напомним, женщина зарезала тяжело больного сына, а после сама попыталась свести счеты с жизнью.

Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник, по некоторым данным, у самой женщины было недавно выявлено смертельное заболевание. По одной из версий, женщина пошла на отчаянный шаг из-за переживаний о том, что после её смерти некому будет заботиться о её сыне.

Также в одной квартире с ними, по информации информагентства, проживала сестра женщины. Именно она, проснувшись утром, обнаружила тело погибшего и его мать, после чего сразу обратилась в экстренные службы.

По информации тг-канала Mash Batash, сын женщины скончался до прибытия медиков, сама женщина осталась жена, но её потребовалась экстренная госпитализация. Сейчас она находится в коме.

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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Новости Уфы
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