Переживала за сына: стали известны подробности шокирующего убийства в Уфе

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Стали известны подробности шокирующего убийства, случившегося ранее в Уфе. Напомним, женщина зарезала тяжело больного сына, а после сама попыталась свести счеты с жизнью.
Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник, по некоторым данным, у самой женщины было недавно выявлено смертельное заболевание. По одной из версий, женщина пошла на отчаянный шаг из-за переживаний о том, что после её смерти некому будет заботиться о её сыне.
Также в одной квартире с ними, по информации информагентства, проживала сестра женщины. Именно она, проснувшись утром, обнаружила тело погибшего и его мать, после чего сразу обратилась в экстренные службы.
По информации тг-канала Mash Batash, сын женщины скончался до прибытия медиков, сама женщина осталась жена, но её потребовалась экстренная госпитализация. Сейчас она находится в коме.