Переживала за сына: стали известны подробности шокирующего убийства в Уфе

Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник, по некоторым данным, у самой женщины было недавно выявлено смертельное заболевание. По одной из версий, женщина пошла на отчаянный шаг из-за переживаний о том, что после её смерти некому будет заботиться о её сыне.