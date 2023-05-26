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Омбудсмен Башкирии раскритиковал руководство санатория за попытку купить автомобиль

26 мая 2023, 04:44
Фото: gsrb.ru

Омбудсмен Башкирии раскритиковал санаторий «Янган-Тау» за попытку купить Land Cruiser

Предметом недовольства уполномоченного по правам человека Башкирии стал санаторий «Янган-Тау», руководство которого попыталось прибрести автомобиль за 11 миллионов рублей.

Возмутило уполномоченного по правам человека в Башкирии Михаила Закомалдина то, что при возможности приобрети автомобиль за 11 миллионов рублей, в санатории «Янган-Тау» отсутствуют палаты для маломобильных граждан. Об этом Закамалдин сообщил во время своего доклада перед Госсобранием РБ.

Омбудсмен также отметил санаторий «Красноусольский» и дом отдыха «Березка», где также нет ни одной оборудованный для маломобильных граждан палаты. Руководство трех курортов, со слов Закомалдина, списывает все на отсутствие денег.

— Однако одна кровать с механическим приводом стоит около 20-25 тысяч рублей, с электроприводом — около 100 тысяч рублей. В то же время, если вы помните, был нашумевший конкурс на приобретение санаторием «Янган-Тау» дорогостоящего автомобиля, который 11 миллионов, по-моему, стоит. Но ни одной палаты не оборудовано. Я думаю, это все отговорки по поводу отсутствия средств, по крайней мере в некоторых здравницах, — высказался Михаил Закомалдин.

Так, закупка на покупку автомобиля Toyota Land Cruiser Prado или его эквивалент была опубликована санаторием в декабре 2022 года. Начальная стоимость закупки составляла 11,6 миллиона рублей, цели столь дорогостоящей покупки в документации уточнены не были. В конечном итоге, торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия поступивших заявок.

#Элина Сайфранова
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