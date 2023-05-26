Омбудсмен Башкирии раскритиковал руководство санатория за попытку купить автомобиль

Возмутило уполномоченного по правам человека в Башкирии Михаила Закомалдина то, что при возможности приобрети автомобиль за 11 миллионов рублей, в санатории «Янган-Тау» отсутствуют палаты для маломобильных граждан. Об этом Закамалдин сообщил во время своего доклада перед Госсобранием РБ.