На дорогах Башкирии в эти выходные пройдут массовые проверки

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Сообщается, что в ходе проверок на дорогах особое внимание будет уделено выявлению грубых правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. В частности, речь идёт о выявлении случаев нетрезвого вождения, выезда на встречную полосу, а также перевозки нарушений правил при перевозке детей в салоне авто.
Глава ведомства отмечает, что плотность нарядов ДПС будет максимально увеличена. Участие в профилактических мероприятиях примут, в том числе руководители территориальных подразделений ГИБДД.
Помимо этого 20 экипажей Госавтоинспекции направят к местам массового пребывания граждан. Так, экмиажами ДПС будут усилены направление Зауралья, Уфа-Инзер-Белорецк, а также автодороги Уфа-Янаул, Дюртюли-Нефтекамск, Уфа-Чишмы-Киргиз-Мияки, федеральная трасса М-5 «Урал».
Напомним, ранее в ГИБДД Уфы проинформировали о том, что с сегодняшнего дня и до субботы на дорогах башкирской столицы также пройдут профилактические мероприятия.