mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Изображение материала

На дорогах Башкирии в эти выходные пройдут массовые проверки

26 мая 2023, 12:09
Фото: 1MI
В эти выходные на дорогах республики пройдут профилактические рейды Госавтоинспекции, сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Сообщается, что в ходе проверок на дорогах особое внимание будет уделено выявлению грубых правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. В частности, речь идёт о выявлении случаев нетрезвого вождения, выезда на встречную полосу, а также перевозки нарушений правил при перевозке детей в салоне авто.

Глава ведомства отмечает, что плотность нарядов ДПС будет максимально увеличена. Участие в профилактических мероприятиях примут, в том числе руководители территориальных подразделений ГИБДД.

Помимо этого 20 экипажей Госавтоинспекции направят к местам массового пребывания граждан. Так, экмиажами ДПС будут усилены направление Зауралья, Уфа-Инзер-Белорецк, а также автодороги Уфа-Янаул, Дюртюли-Нефтекамск, Уфа-Чишмы-Киргиз-Мияки, федеральная трасса М-5 «Урал».

Напомним, ранее в ГИБДД Уфы проинформировали о том, что с сегодняшнего дня и до субботы на дорогах башкирской столицы также пройдут профилактические мероприятия.

Читайте также:
Пострадал ребенок: в Уфе два автобуса не поделили дорогуВ Уфе следователи проверят факт возгорания автобуса, в салоне которого было 50 детей«Посадил пьяный муж»: в ДТП в Башкирии скончалась 51-летняя женщинаВ Уфе «скорая», отвозившая пострадавшую в ДТП с автобусом женщину, попала в ДТП
#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Дороги#ГИБДД#Общество
Подпишитесь
Жители Башкирии не смогли вылететь из Уфы в Москву: что говорят пассажиры и аэропорт
Сегодня, 12:05
В Башкирии хотят сносить хрущевки
Сегодня, 08:14
Синоптики Башкирии сообщили о надвигающихся на республику грозах
Сегодня, 04:23
Власти сообщили, куда будут идти деньги за оплату проезда по Восточному выезду в Уфе
Сегодня, 07:24
Здравствуй, лето: топ-5 актуальных мест для прогулок по теплой Уфе
24 мая 05:01
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Вчера, 04:00