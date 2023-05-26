На дорогах Башкирии в эти выходные пройдут массовые проверки

Сообщается, что в ходе проверок на дорогах особое внимание будет уделено выявлению грубых правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. В частности, речь идёт о выявлении случаев нетрезвого вождения, выезда на встречную полосу, а также перевозки нарушений правил при перевозке детей в салоне авто.