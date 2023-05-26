Леонид Слуцкий: «Служить людям и плечом к плечу сберегать нашу великую страну»

О времени, наступившем в феврале 2022 года — начале СВО, основатель ЛДПР В. В. Жириновский сказал в канун того, казалось бы, далекого Нового года: «Я хотел бы, чтобы 2022 год был годом мирным, но я люблю правду… Это будет не мирный, это будет год, когда, наконец, Россия снова станет великой страной». Да, мы живем сегодня в суровом мире сбывшихся пророчеств Владимира Вольфовича: блок НАТО разворачивает свои базы у наших границ, нацизм берет реванш на Украине — все это было предсказано Жириновским в стенах Государственной Думы еще в 1998 году. И я лично помню каждое слово…