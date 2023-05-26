Леонид Слуцкий: «Служить людям и плечом к плечу сберегать нашу великую страну»

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Год во главе ЛДПР многому меня научил. В первую очередь тому, что быть лидером старейшей парламентской партии новой России — непростой груз и ответственность. Во вторую, что всегда, вне зависимости от чьих-то ожиданий, надо оставаться самим собой. Невозможно и незачем быть вторым Жириновским. Нужно, как он, служить людям, партии и всем вместе плечом к плечу сберегать великую страну.
О времени, наступившем в феврале 2022 года — начале СВО, основатель ЛДПР В. В. Жириновский сказал в канун того, казалось бы, далекого Нового года: «Я хотел бы, чтобы 2022 год был годом мирным, но я люблю правду… Это будет не мирный, это будет год, когда, наконец, Россия снова станет великой страной». Да, мы живем сегодня в суровом мире сбывшихся пророчеств Владимира Вольфовича: блок НАТО разворачивает свои базы у наших границ, нацизм берет реванш на Украине — все это было предсказано Жириновским в стенах Государственной Думы еще в 1998 году. И я лично помню каждое слово…
Почему сбываются предсказания основателя ЛДПР? Потому что в основе идеологии нашей партии всегда лежал отчетливый образ будущего. Его сформировал мыслитель, человек, умевший силой интеллекта заглянуть в будущее, настоящий пророк, великий российский политик и патриот Владимир Вольфович Жириновский. Он предвидел будущие развилки истории и старался предостеречь от необдуманных шагов. Но… Нет пророков в своем Отечестве.
В далеком 1989 году ЛДПР стала первой новой партией новой России. С тех пор мы не боимся называть себя патриотами, не боимся выдвигать самые смелые суждения и теории, опережая на годы события и решения, принимаемые на государственном уровне. Первую партию молодой России можно упрекать в чем-то, но только не в том, что она забронзовела, срослась с чиновниками и воспарила над народом. Наш лидер оставался громким трибуном до самого последнего дня. ЛДПР поддерживают люди разного возраста, разных профессий и уровня достатка, но только всегда молодая партия может позволить себе то, что всегда позволяли себе мы — говорить о будущем.
ЛДПР — оппозиционная партия, но она всегда находилась недалеко от президента, и политические соперники часто ставили нам в упрек эту принципиальную позицию. Но быть рядом с президентом, поддерживать нашего лидера во всех начинаниях, быть ему надежной опорой, не означает плестись в политическом обозе. ЛДПР всегда была и будет частью команды Россия, но мы будем дискутировать и конкурировать с нашими политическими оппонентами. И конкурировать жестко, оставаясь при этом плечом к плечу с поистине любимым лидером нации.
Наша партия ни на йоту не отделяет себя от задач, которые ставит президент, и решений, которые требует русский народ. Поэтому ЛДПР видит эпоху настоящих перемен эпохой возрождения России. Возвращения того, что мы потеряли после «холодной войны».
Не врать себе и не бояться никого. С этим настроением ЛДПР входит в очередной год — ревущий, бушующий, суровый сезон выборов 2023. В этом году ЛДПР через своих представителей донесет свою позицию до населения в каждом регионе и будет стремиться только к победе.
ЛДПР продолжит свою миссию. Быть первооткрывателями, не теми, кто топчется в хвосте, опасаясь «высунуться», опасаясь быть непонятым, а теми, кто срывает покровы и говорит народу и президенту правду. Родина, семья, будущее. Нет какой-то «слишком большой цены» у проектов и инициатив, направленных на защиту этой триады. Хочу, чтобы каждый понимал — у Русской цивилизации есть прекрасное будущее. Но его надо отстоять и затем вместе построим, плечом к плечу, как призывает сегодня ЛДПР. И первейшая наша цель будет обязательно достигнута. Имя ей — Победа.
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