Как избежать рисков при покупке дома?

Если же дом вам нужен в качестве дачи выходного дня, для летнего отдыха, то кроме ИЖС можно также рассматривать СНТ (садовое некоммерческое товарищество), ДНП (дачное некоммерческое партнёрство) и ЛПХ (ведение личного подсобного хозяйства), при условии что участок находится в границах населённого пункта. Но в этом случае следует помнить, что приобретя дом в одном из таких товариществ, для того чтобы что-то сделать или отремонтировать (дорогу, освещение на улицах, провести газ и так далее), вам необходимо будет собирать всех собственников и не только коллективно решать как это делать, но и оплачивать всё это вскладчину, а это бывает проблематично. И ещё, каким бы большим и комфортабельным ни был ваш дом, он всегда будет считаться дачным строением, а это сильно снижает его стоимость.