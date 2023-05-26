Как избежать рисков при покупке дома?

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Если и вас не отпускает мысль о том, чтобы переехать в собственный дом, то эта статья будет вам полезной.
Ранее мы уже писали о том, какие есть варианты для приобретения собственного дома, сегодня же мы поговорим о типах земельных участков. Многие при выборе и покупке дома не обращают внимания на вид разрешённого использования участка, а между тем за распоряжение землёй не по целевому назначению грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей для физических лиц и от 200 до 400 тысяч рублей для юридических.
Для того, чтобы разобраться, чем отличаются типы земельных участков, какой лучше выбрать для постоянного проживания и на что ещё влияет статус земли, мы обратились к коммерческому директору крупнейшего застройщика загородной недвижимости РБ ГК «Жилой Квартал» Лире Ахметовой.
Лента объявлений о продаже домов пестрит абревиатурами: ИЖС, ЛПХ, СНТ, ДНП, что это всё значит и какой из типов лучше предпочесть, чтобы потом не было проблем?
В первую очередь необходимо определиться, как вы планируете использовать загородную недвижимость: это будет чисто летний отдых или же вы рассчитываете жить в доме круглогодично.
Если вы хотите жить в этом доме постоянно, то лучше всего выбирать дома, построенные на участках для индивидуального жилищного строительства. В этом случае вы легко сможете получить прописку, а значит, прикрепиться к ближайшей поликлинике, устроить ребёнка в детский сад или школу и получить почтовый адрес для корреспонденции. Кроме того, при покупке дома на участке ИЖС вы можете вернуть налоговый вычет, а банки проще дают одобрение ипотеки, что повышает ликвидность вашего дома и при необходимости будет легче его продать. Ну и ещё немаловажный момент, что при таком типе собственности у вас нет обязательств вести какую-либо деятельность на участке.
Если же дом вам нужен в качестве дачи выходного дня, для летнего отдыха, то кроме ИЖС можно также рассматривать СНТ (садовое некоммерческое товарищество), ДНП (дачное некоммерческое партнёрство) и ЛПХ (ведение личного подсобного хозяйства), при условии что участок находится в границах населённого пункта. Но в этом случае следует помнить, что приобретя дом в одном из таких товариществ, для того чтобы что-то сделать или отремонтировать (дорогу, освещение на улицах, провести газ и так далее), вам необходимо будет собирать всех собственников и не только коллективно решать как это делать, но и оплачивать всё это вскладчину, а это бывает проблематично. И ещё, каким бы большим и комфортабельным ни был ваш дом, он всегда будет считаться дачным строением, а это сильно снижает его стоимость.
При этом в нашей практике бывали случаи, когда люди, купившие дом в коттеджном посёлке как дачу выходного дня, через некоторое время переезжали в него на постоянное место жительства, поэтому такой вариант тоже стоит предусмотреть при покупке.
У кого можно купить землю с назначением ИЖС?
На сегодняшний день купить дом на участке с назначением ИЖС можно у частного лица, застройщика и государства. И если при покупке у девелоперов и государства всё понятно и прозрачно, то вот в случае приобретения участка у физического лица есть определённые риски, когда суд может признать сделку ничтожной, а вы останетесь без дома и без денег. Например, если один из собственников несовершеннолетний или недееспособный, в этом случае обязательно должно быть разрешение опеки на продажу недвижимости. Или если дом в долевой собственности, а в договоре указан только один собственник. Также стоит быть крайне внимательным если дом продаётся по доверенности.
Чтобы узнать собственника земельного участка или дома, необходимо подать запрос в ЕГРН — Единый госреестр недвижимости. Там хранится вся информация о недвижимости, начиная с 1998 г. Более ранние данные вы можете найти в БТИ, однако учитывайте, что их выдают лишь правообладателям.
Как проверить вид разрешённого использования участка при покупке дома?
Всю информацию о границах, категории и разрешённом виде использования интересующего вас участка вы можете узнать из выписки ЕГРН либо через публичную кадастровую карту.
Всегда ли покупка дома от застройщика подразумевает форму собственности ИЖС?
Нет, бывают случаи, когда небольшие застройщики возводят свои дома на участках СНТ или ЛПХ. Мы же, являясь крупнейшим застройщиком загородной недвижимости РБ и понимая, что наши клиенты покупают дома в качестве постоянного места жительства, всегда предусматриваем форму собственности участка с видом разрешённого использования под ИЖС. Благодаря этому наши клиенты могут использовать для покупки дома сертификат материнского капитала, оформить «Военную» или «Сельскую» ипотеку.
Кроме того, наши проекты «Зубово Life 3», «Михайловка Green 2» или «Гудвилл Парк» самодостаточны и обеспечены инфраструктурой необходимой для повседневной жизни: школы, детские сады, магазины, аптеки, кафе и многое другое. Все дома подключены к централизованным инженерным сетям: водоснабжение, газификация и электроэнергия. Везде ровные асфальтированные дороги, все улицы освещены, есть парки, детские и спортивные площадки. И, конечно же, во всех есть собственная управляющая компания, которая обеспечивает чистоту, комфорт и безопасность на территории и решает вопросы жильцов.
Чтобы будущая покупка целиком и полностью соответствовала вашим ожиданиям, проконсультируйтесь с нашими специалистами. Они знают всё о загородных объектах, поэтому смогут ответить на все ваши вопросы и подобрать вам дом мечты. Попробуйте, может быть, ваш загородный дом уже ждет вас!
Справка о компании: ГК «Жилой Квартал» является крупнейшим застройщиком загородной недвижимости в Республике Башкортостан и имеет максимальный балл надёжности по рейтингу Единого Реестра Застройщиков. За 22 года компания построила более 1 500 000 кв. м, в которых проживают более 50 тысяч человек. Узнать больше о проектах застройщика можно по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишевой, 13 и ЖК «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а, ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10, ЖК «Зубово Life 2», с. Зубово, ул. Авроры, д. 1а.
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