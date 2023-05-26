Хакеры из Украины взломали сайт Адвокатской палаты Башкирии

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Неизвестные взломали сайт Адвокатской палаты Башкирии. При попытке открыть сайт на экранах пользователей возникает баннер, сообщающий это было сделано «IT армия Украины», которая «слила» личные пользователей в сеть.
Помимо этого в тексте послания содержится информация, касающаяся СВО.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в Адвокатскую палату. Оперативно получить комментарий не удалось. Мы опубликуем ответ сразу после получения.