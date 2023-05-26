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Хакеры из Украины взломали сайт Адвокатской палаты Башкирии

26 мая 2023, 13:42
Фото: 1MI

Сайт Адвокатской палаты Башкирии стал недоступен после кибератаки «IT армии Украины»

При попытке перейти на сайт региональной адвокатской палаты у пользователей открывается баннер с высказываниями на тему СВО

Неизвестные взломали сайт Адвокатской палаты Башкирии. При попытке открыть сайт на экранах пользователей возникает баннер, сообщающий это было сделано «IT армия Украины», которая «слила» личные пользователей в сеть.  

Помимо этого в тексте послания содержится информация, касающаяся СВО. 

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в Адвокатскую палату. Оперативно получить комментарий не удалось. Мы опубликуем ответ сразу после получения. 

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общество
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