Глава Сбера Греф: Доля малого и среднего бизнеса в ВВП может вырасти в два раза

По данным Сбера, в 2020 году доля кредитного портфеля организаций малого и среднего бизнеса составляла 32,6%, а по данным на 1 апреля 2023 года, она выросла до 46,9%. Также в этом сегменте наблюдается стремительный рост кредитного портфеля организации, который превышает темпы рыночного роста в целом в 1,6 раза. Согласно информации, полученной 1 января текущего года, он составляет 4,4 трлн рублей. Как сообщает expert.ru, растет и процент организаций малого и среднего бизнеса, получивших кредитные займы, достигая в Сбере 16% от общего количества активных клиентов МСП. Известно, что в среднем по рынку этот показатель колеблется на уровне 8,4%.