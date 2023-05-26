Глава Сбера Греф: Доля малого и среднего бизнеса в ВВП может вырасти в два раза

Posted Сегодня, 19:35
Published Сегодня, 19:35
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Updated Сегодня, 19:35
В числе прочего Герман Греф рассказал, что в Российской Федерации правительство оказывает предприятиям малого бизнеса всестороннюю поддержку, поэтому количество таких организаций увеличилось как в период пандемии, так и в минувшем экономически непростом году.
В настоящий момент, по мнению главы Сбера, следует повысить доступность кредитных займов для организаций малого бизнеса, осуществив унификацию госпрограмм поддержки и увеличив по ним лимиты.
Выступая на форуме, Герман Греф объяснил, что следует постоянно проводить ежеквартальную аналитику информации, касающейся применения предприятиями МСБ мер господдержки. В случае применения участниками рынка мер поддержки недобросовестным образом их нужно закрывать. Те меры, по которым наблюдаются положительные результаты, следует расширять. Греф также убежден в необходимости унификации и автоматизации указанных процессов.
По данным Сбера, в 2020 году доля кредитного портфеля организаций малого и среднего бизнеса составляла 32,6%, а по данным на 1 апреля 2023 года, она выросла до 46,9%. Также в этом сегменте наблюдается стремительный рост кредитного портфеля организации, который превышает темпы рыночного роста в целом в 1,6 раза. Согласно информации, полученной 1 января текущего года, он составляет 4,4 трлн рублей. Как сообщает expert.ru, растет и процент организаций малого и среднего бизнеса, получивших кредитные займы, достигая в Сбере 16% от общего количества активных клиентов МСП. Известно, что в среднем по рынку этот показатель колеблется на уровне 8,4%.
Благодаря государственным мерам поддержки есть возможность увеличения числа кредитов — к примеру, на них приходится 15–20% портфеля в сегменте малых и средних предприятий. Несмотря на указанный факт, Греф уверен, что лимитов, установленных в рамках основных программ, недостаточно. По мнению главы Сбера, их нужно увеличить. В настоящее время Сбер кредитует корпоративных клиентов по 21 госпрограмме, в числе которых 14 федеральных и 7 региональных.
Положительное влияние на объем кредитования оказывает и цифровизация. Так, владельцы организаций сегмента МСП могут рассчитать свой кредитный потенциал в банке, используя возможности специального сервиса в «Сбербанк Онлайн». Этой разработкой уже воспользовались свыше 500 тыс. клиентов. Как сообщает пресс-служба банка, доля кредитов, которые оформляются в режиме онлайн всего за 3 минуты, за два последних года выросла почти до 80%.