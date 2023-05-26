Глава РЭО: В экопромышленном парке Подмосковья построят объект утилизации отходов

До конца следующего года планируется построить восемь экопромышленных парков: в Подмосковье, на Кубани, в Приморье, Ставропольском крае, а также в Челябинской, Новосибирской, Ленинградской и Нижегородской областях. Экопарки способствуют построению экономики замкнутого цикла, ускоряя достижение целей нацпроекта «Экология» по снижению вдвое объемов захоронения отходов на полигонах. На территории ЭПП будут размещены комплексы по утилизации отходов, при помощи которых ежегодно можно будет вовлекать в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов.