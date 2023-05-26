Глава РЭО: В экопромышленном парке Подмосковья построят объект утилизации отходов

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
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Инвестиции в строительство составят 2,377 млрд рублей.
По словам Дениса Буцаева, генерального директора РЭО, мощность нового объекта, который будет возведен на территории экопромышленного парка Московской области, позволит региону достичь увеличения объема утилизации отходов органического характера, в том числе из твердых коммунальных отходов (ТКО), а также снижения объема захоронений на полигонах. Проект, совокупный объем инвестиций в который, согласно предварительным оценкам, составит 2,377 млрд рублей, был разработан будущим резидентом экопарка — компанией «Биогенезис». Она специализируется на утилизации отходов при помощи личинок мухи черная львинка.
Двукрылая черная львинка — это вид мух, принадлежащий к семейству львинок (Stratiomyidae). Крупное насекомое обладает способностью перерабатывать все виды органических отходов, среди которых продукты с истекшим сроком годности и отходы пищевой и сельскохозяйственной промышленности. Личинки используют органику в качестве субстрата для своего питания и роста. В процессе переработки взрослых личинок насекомых на производстве будут получать энтомологический жир и высокобелковую кормовую добавку, а сам субстрат после переработки становится сельскохозяйственным удобрением. Об этом пишет gorod55.ru.
На данный момент «Биогенезис» находится на этапе проектирования объекта, который, согласно предварительным расчетам, будет введен в эксплуатацию к концу 2025 года.
До конца следующего года планируется построить восемь экопромышленных парков: в Подмосковье, на Кубани, в Приморье, Ставропольском крае, а также в Челябинской, Новосибирской, Ленинградской и Нижегородской областях. Экопарки способствуют построению экономики замкнутого цикла, ускоряя достижение целей нацпроекта «Экология» по снижению вдвое объемов захоронения отходов на полигонах. На территории ЭПП будут размещены комплексы по утилизации отходов, при помощи которых ежегодно можно будет вовлекать в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов.