Глава РЭО: Стоимость выставленных на цифровой платформе лотов превышает 1 млрд рублей

Уровень предложения повышен в тех регионах Российской Федерации, на территориях которых расположено большее количество сортировок. Однако, если в случае с полимерными отходами расстояние до потребителя большой роли не играет, для отходов из бумаги или стекла фактор транспортирования является критическим. А особенно сильное влияние данный фактор оказывает на торговлю в труднодоступных регионах, что связано со сложной логистикой. Одним из подобных регионов является полуостров Ямал, где макулатуру готовы отдать по цене 200−300 рублей за тонну, что в 10−30 раз ниже ее стоимости в центральных регионах России.