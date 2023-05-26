Глава РЭО: Стоимость выставленных на цифровой платформе лотов превышает 1 млрд рублей

Posted Сегодня, 20:55
Published Сегодня, 20:55
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Глава РЭО рассказал, что среди проблем, с которыми можно столкнуться в процессе продажи вторсырья и вторичных ресурсов, основной сложностью является нахождение объектов обработки в конкретном субъекте федерации. Среди главных отличительных черт новой ЭТП можно назвать ее универсальный функционал – в рамках одной платформы удалось объединить всех участников сферы обращения с отходами. На сегодняшний день более 850 пользователей прошли регистрацию на платформе, на продажу выставлены лоты в совокупном количестве более 550, а общая их стоимость превышает 1 млрд рублей.
Уровень предложения повышен в тех регионах Российской Федерации, на территориях которых расположено большее количество сортировок. Однако, если в случае с полимерными отходами расстояние до потребителя большой роли не играет, для отходов из бумаги или стекла фактор транспортирования является критическим. А особенно сильное влияние данный фактор оказывает на торговлю в труднодоступных регионах, что связано со сложной логистикой. Одним из подобных регионов является полуостров Ямал, где макулатуру готовы отдать по цене 200−300 рублей за тонну, что в 10−30 раз ниже ее стоимости в центральных регионах России.
Заур Абдурахимов, руководитель проекта ЭТП ППК РЭО, рассказал об особенностях работы площадки по итогам сессии «Переход в цифру: как подружить экологию и ИТ?».
Он сообщил, что задействовав в работе инструментарий ЭТП, можно достичь более плотного охвата рынка при применении методов комфортного взаимодействия между участниками отрасли на всей территории Российской Федерации. На сегодняшний день можно наблюдать, как участниками отрасли, находящимися за тысячи километров друг от друга, совершаются сделки на новой площадке. В настоящее время ЭТП является крупнейшей по количеству пользователей платформой, поэтому на ней можно найти утилизаторов и заготовителей практически под любую отходную фракцию.
Участники отрасли, зарегистрировавшиеся на новой платформе, получили возможность ведения торговли всеми видами вторичных ресурсов и сырья и заключения соглашений на выполнение норм утилизации в соответствии с нормативами расширенной ответственности производителя (РОП).