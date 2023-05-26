ЕР объявила сроки проведения Всероссийского спортивного марафона «Сила России»

По ее словам, 1 июня — День защиты детей — решено посвятить детскому спорту. На 12 июня запланированы тренировки и мастер-классы по национальным и неолимпийским видам спорта. 24 июня — в День молодежи — основной акцент будет сделан на нормах ГТО, а 8 июля — на семейных видах спорта, состоятся мероприятия в военных городках, к занятиям планируют привлечь семьи участников СВО. 20 июля пройдут турниры, приуроченные к Международному дню шахмат. С 24 по 31 июля марафон продолжится в формате инклюзивных тренировок. Последним днем марафона объявлено 12 августа, на которое запланирован масштабный спортивный праздник в День физкультурника.