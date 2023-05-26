ЕР объявила сроки проведения Всероссийского спортивного марафона «Сила России»

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Как сообщает rostovgazeta.ru, итоги марафона «Единая Россия» огласит в начале осени.
При содействии штабов общественной поддержки в российских регионах заработают площадки для пожилых людей, где пенсионеры смогут приобщаться к спорту под руководством тренеров. Принять участие в летних активностях смогут и россияне с ограниченными возможностями здоровья.
К поддержке марафона присоединились не менее тысячи некоммерческих организаций. С таким заявлением на первом заседании организационного комитета марафона выступила председатель совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.
По ее словам, 1 июня — День защиты детей — решено посвятить детскому спорту. На 12 июня запланированы тренировки и мастер-классы по национальным и неолимпийским видам спорта. 24 июня — в День молодежи — основной акцент будет сделан на нормах ГТО, а 8 июля — на семейных видах спорта, состоятся мероприятия в военных городках, к занятиям планируют привлечь семьи участников СВО. 20 июля пройдут турниры, приуроченные к Международному дню шахмат. С 24 по 31 июля марафон продолжится в формате инклюзивных тренировок. Последним днем марафона объявлено 12 августа, на которое запланирован масштабный спортивный праздник в День физкультурника.
Присоединиться к марафону может каждый россиянин. Записи проведенных профессионалами тренировок и лекций будут выложены в сеть.
Как сообщает сайт партии ER.RU, с 1 июня можно ознакомиться с интерактивной картой марафона и выбрать на ней площадки в своем регионе, подходящие для детей или людей с ограниченными возможностями.
Замглавы Минспорта РФ Андрей Федоров заявил, что в ведомстве оценили важность проведения такого марафона и готовы внести его в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий.
Федоров отметил, что марафон будет особенно значим для молодежи и семей мобилизованных, а это именно те группы населения, о которых должны заботиться органы власти и общественные структуры.
«В Республике Башкортостан Всероссийский спортивный марафон „Сила России“ стартует в Международный день защиты детей 1 июня. В этот день олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина проведет для детей тренировку по фехтованию.
В каждом муниципалитете запланированы спортивные мероприятия с 1 июня по 12 августа, при этом принять участие в них сможет каждый желающий. Например, в Стерлитамаке пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе и дыхательной гимнастике для активных людей возраста 55+, в Уфе мы готовим площадку для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Планируем, что 12 августа спортивный марафон завершится настоящим фестивалем спорта, на котором мы сможем еще раз провести наиболее удачные форматы площадок.
Приглашаем жителей республики принять активное участие в мероприятиях, поддержать здоровый образ жизни!» — сказал председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия», депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Яков Кугубаев.