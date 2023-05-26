Буцаев: АИС поможет регоператорам контролировать качество работы на местах

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Разработка была презентована в рамках Невского международного экологического конгресса. Глава РЭО Денис Буцаев на онлайн-совещании с регоператорами рассказал, что эта система, вероятно, является единственной, которая изначально создавалась с учетом отраслевой специфики. И что очень важно, АИС закрывает проблемы, которые для рынка являлись системными и нерешенными, сообщает gorod55.ru.
«Хотел бы добавить, что это совместный продукт, который делает РЭО и группа „А.ПРО“. Мы в настоящий момент находимся уже в официальных правовых отношениях», — сообщил Денис Буцаев.
Платформа отслеживает маршрут отходов от контейнерной площадки до сортировки или места размещения. На основе этих данных составляют рейтинги по субъектам относительно охвата, согласно показателям федерального проекта по ТКО, и относительно качества. АИС позволяет значительно сократить объемы так называемого невывоза, то есть повысить качество оказываемой услуги.
Кроме этого, система позволит планировать маршруты и серьезно сократить время работы логиста, а также проводить онлайн-мониторинг выполнения заданий по вывозу и ускорить реакции на инциденты.
Также АИС позволит уже самим регоператорам повышать и контролировать качество работы на соответствующем кластере, а также проверять соблюдение обязанностей сотрудников.
«Чтобы воспользоваться системой, необходимо направить заявку в РЭО. Использование системы проходит на добровольной основе, она уже пользуется некоторой популярностью среди многих регоператоров», — сообщил замглавы по цифровизации РЭО Алексей Буров.