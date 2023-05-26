Буцаев: АИС поможет регоператорам контролировать качество работы на местах

Разработка была презентована в рамках Невского международного экологического конгресса. Глава РЭО Денис Буцаев на онлайн-совещании с регоператорами рассказал, что эта система, вероятно, является единственной, которая изначально создавалась с учетом отраслевой специфики. И что очень важно, АИС закрывает проблемы, которые для рынка являлись системными и нерешенными, сообщает gorod55.ru.