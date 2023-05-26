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Башкирия направит на восстановление новых субъектов России 6,3 млрд рублей

26 мая 2023, 15:14
Фото: 1MI
На реализацию специального инфраструктурного проекта на территориях вновь образованных субъектов РФ из бюджета республики направят 6,3 млрд рублей. Помимо этого Башкирия также будет привлекать внебюджетные средства на реализацию спецпроекта, сообщает РБК-Уфа

В период с 2023 по 2025 год из республиканского бюджета выделят 6,3 млрд рублей на реализацию специального инфраструктурного проекта на территориях вновь образованных субъектов России.

Сообщается, что данное изменение в проекте поправок было утверждено в ходе заседания регионального парламента 25 сразу в трёх чтениях. Законопроект представила в парламенте вице-премьер, глава Минфина Башкирии Лира Игтисамова.

В 2023 году на эти цели из республиканской казны направят 2 млрд рублей, в 2024 году — 2,1 млрд рублей, в 2025 году — еще 2,2 млрд рублей. По данным РБК Уфа, Башкирия также будет привлекать внебюджетные средства на реализацию спецпроекта.

#Азамат Нухов#Общество#Новости Башкирии#Экономика
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