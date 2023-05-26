Башкирия направит на восстановление новых субъектов России 6,3 млрд рублей

Сообщается, что данное изменение в проекте поправок было утверждено в ходе заседания регионального парламента 25 сразу в трёх чтениях. Законопроект представила в парламенте вице-премьер, глава Минфина Башкирии Лира Игтисамова.



В 2023 году на эти цели из республиканской казны направят 2 млрд рублей, в 2024 году — 2,1 млрд рублей, в 2025 году — еще 2,2 млрд рублей. По данным РБК Уфа, Башкирия также будет привлекать внебюджетные средства на реализацию спецпроекта.



