Башкирия направит на восстановление новых субъектов России 6,3 млрд рублей

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
В период с 2023 по 2025 год из республиканского бюджета выделят 6,3 млрд рублей на реализацию специального инфраструктурного проекта на территориях вновь образованных субъектов России.
Сообщается, что данное изменение в проекте поправок было утверждено в ходе заседания регионального парламента 25 сразу в трёх чтениях. Законопроект представила в парламенте вице-премьер, глава Минфина Башкирии Лира Игтисамова.
В 2023 году на эти цели из республиканской казны направят 2 млрд рублей, в 2024 году — 2,1 млрд рублей, в 2025 году — еще 2,2 млрд рублей. По данным РБК Уфа, Башкирия также будет привлекать внебюджетные средства на реализацию спецпроекта.